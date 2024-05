Politiet har sigtet en 41-årig kvinde for at køre pirattaxi

Torsdag 16. maj 2024 kl: 11:19

Kort om sagen:

Af: Redaktionen Onsdag i denne uge sigtede Sydsjælland og Lolland-Falster en 41-årig kvinde fra Falster for at have overtrådt lovgivningen om hyrekørsel.Fredag 3. maj standsede en politipatrulje fra Politiet på Sydsjælland og Lolland-Falster en bil på Brovejen i Nykøbing. Tidligere på dagen havde politiet modtaget en anmeldelse om, at der kunne være tale om en pirattaxi-kørsel, hvor bilisten uden de nødvendige tilladelser kørte hyrekørsel.