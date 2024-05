Lufthavn fremviser kvartalsoverskud på 98 millioner kroner før skat

Tirsdag 14. maj 2024 kl: 12:44

Af: Redaktionen Passagertallet har været stigende siden corona-pandemien ebbede ud, men mangler stadig omkring en halv million passagerer i forhold til samme kvartal i 2019, hvor 6,3 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen på AmagerKøbenhavns Lufthavne havde i årets første kvartal en omsætning på 1 milliard kroner og leverede et overskud på 98 millioner kroner før skat. I samme periode sidste år blev resultatet et underskud på 59 millioner kroner før skat efter en samlet omsætning på 839 millioner kroner.- Jeg er godt tilfreds med resultatet for de første tre måneder, som lever op til vores plan og prognose. Vi mærker en fortsat stigende rejselyst, og der er høj aktivitet i terminalerne med mange rejsende, men vi er endnu ikke på niveau med 2019 - året inden pandemien - og vi kan godt mærke, at vi mangler ni procent af passagererne, siger administrerende direktør i Københavns Lufthavne, Christian Poulsen, i en kommentar til kvartalsrapporten.

Stigende omsætning

Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken landede på 608 millioner kroner i første kvartal, hvilket var en stigning på 39 procent i forhold til sidste år. Stigningen var primært drevet af de nye, højere takster og et stigende antal passagerer. Taksterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, er den pris, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnens baner, terminaler og services.





I årets første kvartal endte den ikke-aeronautiske omsætning på 428 millioner kroner, hvilket var en stigning på syv procent i forhold til samme periode sidste år. Hos Københavns Lufthavne peger man på, at indtjeningen i den ikke-aeronautiske del, med shoppingcenter, udlejning, parkering og hoteller, er afgørende for lufthavnens evne til at investere.





Vækst på ruter til Nordamerika

Der var en generel vækst i antallet af passagerer og særligt de interkontinentale ruter til USA og Mellemøsten oplevede en positiv udvikling. Her steg antallet af passagerer med 30 procent i forhold til sidste år.





- Vi er meget tilfredse med, at både flyselskaber og passagerer vælger Københavns Lufthavn til, og særligt de lange ruter klarer sig flot. Faktisk er vi over niveauet for 2019 på ruter til og fra Nordamerika. Antallet af passagerer på de direkte ruter mellem København og USA er 12 procent højere i første kvartal end året inden pandemien brød ud, siger Christian Poulsen.







Der var også fremgang i antallet af transferpassagerer, der ankommer til lufthavnen og bruger København som et stop videre ud i verden. I første kvartal var 1,1 million transferpassagerer forbi Københavns Lufthavn, hvilket svarer til en fremgang på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.







- Transferpassagerer er et væsentligt element af vores strategi om at være det største trafikknudepunkt i Nordeuropa, hvor flyselskaberne samler deres langdistancepassagerer fra Skandinavien og Nordeuropa i Københavns Lufthavn og flyver ud herfra. Vi forventer 5,5 millioner transferpassagerer i lufthavnen i år mod 4,8 millioner sidste år, siger Christian Poulsen.







278 ruter fra Københavns Lufthavn

Om få uger begynder den travle sommerperiode. Turister fra hele verden kommer til Danmark, og rejsende fra Danmark og Sydsverige flyver på ferie med en af de 278 ruter, man hen over sommeren kan rejse med fra Københavns Lufthavn.





Forventningen til den kommende sommerperiode, hvor der er 278 ruter til og fra Københavns Lufthavn, er, at knap ni millioner passagerer vil rejse gennem terminalerne i juni, juli og august.





For hele 2024 forventer Københavns Lufthavne en vækst i omsætningen på 20 procent primært drevet af de nye takster og et stigende passagertal. Lufthavnen forventer et samlet passagertal på omkring 29 millioner i 2024.







Forventningerne til det finansielle resultat er usikre på grund af de fortsatte geopolitiske og makroøkonomiske påvirkninger, som kan påvirke rejselysten og København Lufthavnes finansielle forventninger negativt.













Interesserede kan se kvartalsrapporten fra Københavns Lufthavne A/S her:









Hvis passagertallet når op på omkring 29 millioner, forventes resultatet før skat at blive mellem 1,15 og 1,35 milliarder kroner. Her vil passagervæksten spille positivt ind, mens højere driftsomkostninger i forhold til 2023 påvirker negativt. De højere driftsomkostninger forventes primært at skyldes øgede passagerrelaterede aktiviteter, lovkrav, lønstigninger og inflation.Interesserede kan se kvartalsrapporten fra Københavns Lufthavne A/S

