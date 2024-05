Antallet er gået frem fra 69 til 81

NYREGISTREREDE TUNGE EL-LASTBILER

Onsdag 15. maj 2024 kl: 11:08

Af: Redaktionen I nedenstående tabel kan man se fordelingen i antal og markedsandele for de lastbilmærker, der har leveret batteri-elektriske lastbiler over 16 ton.









Da vi i dag også skriver om et samarbejde mellem energiselskabet Norlys og transportkoncernen DFDS om opladning af tunge lastbiler, har vi i denne artikel bevidst valgt at fokusere på lastbiler over 16 ton.







Nyregistrerede el-lastbiler over 16 ton Mærke Januar - februar 2024 Januar - februar 2023 Antal Andel Antal Andel Volvo 39 48,15 % 8 11,59 % Mercedes-Benz 36 44,44 % 8 11,59 % Scania 5 6,17 % 53 76,81 % Dennis Eagle 1 1,23 % - - I alt 81

69



(Kilde: Bilstatistik.dk)

