- Sønderjysk havn med mange meter vanddybde fremlægger rekordregnskab

Fredag 3. maj 2024 kl: 13:58

Det netop offentliggjorte årsregnskab fra Aabenraa Havn viser, at omsætningen sidste år steg med knap 60 procent fra 31,4 millioner kroner i 2022 til 50,1 millioner kroner i 2023. Samtidig er overskuddet næsten firdoblet fra 4,3 millioner kroner i 2022 til 15,3 millioner kroner i 2023.





- Aabenraa Havn befinder sig i en meget positiv udvikling. Som Sønderjyllands eneste erhvervshavn spiller Aabenraa Havn en vigtig rolle i både regional, national og international infrastruktur og forsyningssikkerhed. Det er en rolle, som kun er blevet tydeligere i de senere år, og som det historisk flotte regnskab afspejler, siger Erwin Andresen, der er bestyrelsesformand for Aabenraa Havn og medlem af Aabenraa Byråd valgt for Slesvigsk Parti.





Det positive regnskab er drevet af, at Aabenraa Havn i 2023 for første gang har håndteret over to millioner ton gods - det præcise tal i ton blev på 2,3 millioner ton. Det er en stigning på 35 procent i forhold til 2022, hvor godsomsætningen var ca. 1,7 millioner ton. Det er især mængden af bulkgods, der er steget. Bulkgods er fast eller flydende gods, der transporteres upakket som eksempelvis korn, skærver, cement og biomasse.





Aabenraa Havn oplever også stigende aktivitet inden for sine andre primære forretningsområder - blandt andet håndtering af projektgods som vindmøllekomponenter.





- Vi oplever stigende efterspørgsel på såvel havnens arealer, som håndtering af forskellige godstyper over kaj. Vi har haft rigtig travlt, og der er blevet løbet stærk for at følge med den positive udvikling. Det er lykkedes at nå så langt pga. en solid holdindsats fra teamet på Aabenraa Havn, siger havnedirektør Henrik Thykjær.





Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste tilbageværende erhvervshavn. Både sønderjysk og nordtysk erhverv især indenfor bygge- og anlægssektoren samt landbruget er afhængig af transport via havnen og søvejen - og godt 2.000 arbejdspladser er betinget af det gods, der går over kaj på Aabenraa Havn.





- Vores særlige position og beliggenhed giver os både et særligt ansvar og et unikt udviklingspotentiale. Sammen med det flotte regnskab danner det et stærkt fundament for at fortsætte den positive udvikling i tæt samarbejde med havnens kunder, siger bestyrelsesformand Erwin Andresen.