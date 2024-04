Formandskabet fortsætter uændret

GENERALFORSAMLING I DANSKE SHIPPING- OG HAVNEVIRKSOMHEDER:

Torsdag 25. april 2024 kl: 11:13

Af: Redaktionen - Foreningen medlemstal ligger stabilt på 140 medlemsvirksomheder, og har leveret en solid indsats på både alle vore hovedprioriteter og på en lang række af enkeltsager, sagde Lars Jespersen i sin beretning.Lars Jespersen fremhævede blandt andet løsningen på striden om Kolding Havn, lejekontraktforlængelser på Prøvestenen og en god dialogproces om Aabenraa havn.



- Det er lykkedes at få mange af beslutningstagerne til at forstå vores overordnede pointe - at hele samfundet kommer i problemer, hvis søtransportkæden ikke fungerer. Eller hvis landets kommuner frit kan nedlægge havne eller lade byerne krybe for tæt på havnene. For så presses virksomhederne ud og skibene væk. Og så ryger forsyningssikkerheden, konkurrencedygtigheden og arbejdspladserne, påpegede Lars Jespersen.





Formanden bød også særligt velkommen til den ny sekretariatschef, Mona H. Møller, og sagde farvel til den afgående, Jakob Svane.





Desuden takkede foreningen Gustav Jakobsen, Schultz Shipping, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen.









Teddy Folmer, Schultz Shipping

Karl Henrik Dahl, Oiltanking Copenhagen

Der var genvalg til:

Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping

Jesper Hansson, Svane Shipping

Per Jensen, Blue Water Shipping

Lars Jespersen, SDK Shipping

Bøje Kjær, DLG

Peter Møller, Saga Shipping

Jens Toft, Danish Agro

Bestyrelsen består derudover af fem, som blev indvalgt i 2023 for en to-årig periode:

Henrik Otto Jensen, NW Group

Ronnie Hulstrøm, Baltic Shipping Company

Eigil Schjønning, Visikrer

Ulf Stephenson, Holship

Kim Fynbo Nielsen, Dansk Natursten





