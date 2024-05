Areal på haven i Aarhus bliver midlertidigt militært område

Fredag 3. maj 2024 kl: 12:02

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at der vil blive opsat tydelig skiltning med informationer om, at der er adgang forbudt for uvedkommende på det militære område, der som nævnt bliver udlagt i et i forvejen aflukket havneområde uden adgang for offentligheden.





Det midlertidige militære område bliver etableret efter anmodning fra Forsvaret, da Danmark skal yde værtsnationsstøtte til allierede tropper, som ankommer med fragtskib til havnen i Aarhus og efterfølgende skal videre gennem landet.





Operationen er en del af den samlede værtsnationsstøtte, også kaldet Host Nation Support (HNS), hvor en amerikansk enhed ankommer til Aarhus Havn, og materiel skal opmarcheres på havnen inden videre afgang. MMO’et bliver oprettet som en del af operation Hawk Assistor.





Foruden adgangsforbuddet på det midlertidige militære område vil der også blive oprettet en flyveforbudszone over MMO’et. Flyveforbudszonen vil være gældende i samme tidsrum som det midlertidige militære område.





Det aflukkede område på havnen i Aarhus vil blive bevogtet af Forsvaret og Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland i tæt samarbejde med Østjyllands Politi.





På havnen i Aarhus var der i januar og august sidste år oprettet lignende MMO’er i forbindelse med HNS. Østjyllands Politis forventer, at værtsnationsstøtten på havnen i Aarhus ikke vil få mærkbar betydning for borgerne eller trafikafviklingen i området.





