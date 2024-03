Brintteknisk virksomhed udnævner konstitueret direktør til ny direktør

Fredag 22. marts 2024 kl: 11:19

Peter Friis.

Af: Redaktionen

Administrerende direktør Peter Friis og økonomidirektør Ole Vesterbæk udgør herefter direktionen for Green Hydrogen Systems.









- Fra min første dag tilbage i oktober 2023 har jeg påtaget mig det fulde ledelsesansvar i selskabet og hver eneste dag arbejdet som administrerende direktør. Jeg er glad for, at jeg nu kan tage administrerende direktør-rollen på mig på mere permanent basis, og dermed fortsætte det arbejde, der er foran os, siger Peter Friis og fortsætter:









- Det er også vigtigt for mig at sige tak til alle vores medarbejdere og hele organisationen for de fremskridt, vi har leveret de sidste seks måneder. De gælder fremskridt på produktudviklingen, på vores produktionslinjer og med vores kundeleverancer. Peter Friis fremhæver, at hans og virksomhedens fokus for 2024 fortsat vil være at levere Green Hydrogen Systems produkter og følge planen for året.









Om Green Hydrogen Systems

Green Hydrogen Systems er et clean-tech produktionsselskab og leverandør af standardiserede og modulære elektrolyseanlæg til produktion af brint baseret på vedvarende energi

Green Hydrogen Systems blev etableret i 2007 har i dag en kommerciel og konkurrencedygtig elektrolyseteknologi

