Vognmand har for første gang selv fået en ny lastbil

Mandag 6. maj 2024 kl: 11:24

Af: Redaktionen Kenneth E. Petersen kunne med den nye bil markere 10 år som vognmand og sin 40 års fødselsdag.- Nu skulle den have alt, hvad den kunne mellem nummerpladerne. Jeg har ikke altid haft tid til at prioritere at vedligeholde den bil, jeg selv kører i, så derfor har jeg kørt i en ældre bil i mange år. Men nu skulle det være, og så må jeg bruge den tid, det kræver at passe på den og vedligeholde, siger vognmand Kenneth E. Petersen.Kenneth E. Petersen har syv biler i vognparken. Der står Sweet Louise på dem alle. Louise er Kenneths hustru og mor til hans to piger, og sammen bor de på en gård i Frederikssund, hvor der er plads til både lastbiler, heste, høns og geder.- Louise er en meget vigtig del af vognmandsforretningen. Uden hende kunne det ikke lade sig gøre, og hun har altid taget det tunge læs herhjemme med pigerne og er vant til, at jeg ikke ved, om jeg kan være hjemme til den og den familiefest. Hun er bare en kæmpe støtte, så hendes navn, den der personlige detalje, skal bare være med, siger Kenneth E. Petersen.Skelhøje Vognfabrik har stået for opbygning af bilen, mens salgskonsulent Jes Cramer-Pedersen fra Scania Danmark har solgt og leveret bilen.Kenneth E. Petersen har valgt at tegne fuld reparationsaftale på bilen.