Frederikshavn Havn bliver til kommunal havn

Torsdag 25. april 2024 kl: 11:08

Af: Redaktionen - Vi havde ikke ønsket, at det var kommet hertil. Men nu er vi her. Vi skal nu finde løsninger på kort sigt og på lang sigt, så vi kommer sikkert igennem det, siger borgmester Birgit S. Hansen og fortsætter:- På den korte bane betyder overtagelsen, at vi skal afdrage på gælden. En del af det kan vi umiddelbart tage af kommunekassen, for der er styr på økonomien i kommunen. På den lange bane arbejder vi på en exitstrategi, hvor vi fokuserer på, at havnen fortsat er attraktiv for virksomhederne. Og vi vil gøre alt for, at det ikke kommer til at gå udover velfærden i kommunen.På et efterfølgende byrådsmøde onsdag aften besluttede byrådet i Frederikshavn Kommune, at kommunen skal sætte gang i en advokatundersøgelse, der skal afdække, hvorfor det gik galt på Frederikshavn Havn i perioden 2012-2024.