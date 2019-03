Tankvognen var lastet med giftig organisk væske

Fredag 29. marts 2019 kl: 10:42

Af: Jesper Christensen Efter en opringning til Beredsskabsstyrelsen kommer forklaringen. Tankvognen, hvorfra der var spildt en væske, var på vej til Fortum Waste Solution A/S - tidligere Kommune Kemi - i Nyborg.









I tanken var der en uspecificeret giftig organisk væske. Og sådan en væske skal transporteres under EU-nummer 2810.









Og så er der lagt op til misforståelser - især hvis myndighederne ikke straks får fat i transportdokumenterne. For slår man UN-nummer 2810 op og finder nummeret i Beredsskabsstyrelsen's kemikalieberedskab - kan man blandt andet se navnet "Kvælstofsennepsgas".









Og så er det nærmest som om fanden fra Verdenskrigene er løs.









Situationen torsdag blev håndteret helt efter bogen. Selvom væsken i tanken ikke var sennepsgas, var der tale om en farlig væske, hvor indsatsen skulle ske på samme måde, som hvis det havde været sennepsgas eller et andet stof i samme kategori.









Her på redaktionen undrede vi os noget over, at man i fredstiden uden nogen anden for for advarsler end orange skilte med 60/2810 kørte med måske 35.000 liter sennepsgas i en tankvogn på motorvej E20 over Fyn.









Indtager man et gram af stoffet, er man nærmest sikker på at dø. Så kan man selv regne ud, hvor mange mennesker, man skal gøre plads til på kirkegårdene, hvis stoffet blev spredt og indtaget med et gram pr. person....





















© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.