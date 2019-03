Anlægsarbejdet med Femern Bælt-forbindelsen går i gang på dansk side

Tirsdag 26. marts 2019 kl: 12:33

Anlæg af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn

Etablering af arbejdshavn ved Rødbyhavn

Etablering af tunnelportal på Lolland

Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter

Bestilling af særligt marint udstyr

Øvrige, mindre forberedende arbejder

Af: Redaktionen Onsdag 6. februar modtog Femern A/S en underskrevet tysk myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt. Der er dermed enighed med de tyske myndigheder om, hvordan projektet skal realiseres. Der forventes dog at blive indgivet klager over godkendelsen til Forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland. Det vil efter alt at dømme betyde, at anlægsarbejdet ikke kan igangsættes på tysk side, før der foreligger en endelig godkendelse fra domstolen. Men tidsplanen for projektet indebærer, at anlægsarbejdet skal påbegyndes i Danmark.På den baggrund har en enig forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) aftalt at sætte gang i anlægsarbejdet i Danmark. I første omgang er Femern A/S blevet bedt om at forhandle aftaler på plads med entreprenørkonsortierne om de første dele af anlægsarbejdet.- Tiden er nu inde til at indlede anlægsarbejdet med tunnelen under Femern Bælt. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har besluttet at starte anlægsarbejdet på dansk side, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og fortsætter:- Det gør det nemlig muligt at undgå forsinkelser i tidsplanen, så tunnelen kan åbne i 2028 samtidig med, at vi forbedrer mulighederne for at udnytte den tildelte EU-støtte på knap 4,4 milliarder kroner til projektet.Femern A/S vil nu indlede forhandlinger med to udvalgte entreprenørkonsortier om at starte følgende anlægsaktiviteter på dansk side:Femern A/S forventer, at de første aktiviteter vil kunne starte i løbet af efteråret i år.Interesserede kan læse “Aftale om Igangsætning af anlægsarbejde i Danmark på Femern Bælt-forbindelsen”