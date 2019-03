Hønnikerne har 500 heste som trækdyr

Onsdag 20. marts 2019 kl: 14:07

Af: Redaktionen En hønnike er en høne, der lige er begyndt at lægge æg. Og vognmanden er René Launa, der driver vognmandsforretningen Lagergaard Transport ApS i Bælum, der ligger cirka15 km nord for Hadsund ved Mariager Fjord. Virksomheden er Danmarks største transportør af hønniker - på et år er omkring 1,6 millioner hønniker ude at køre med en af René Launas transporter. Og den nye tre-akslede trækker er en ny Scania R 500 A6x2, som han har købt lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt i AalborgLagergaard Transport råder over i alt tre lastbiler, hvoraf René Launa selv kører den ene. Den anden køres af hans søn Lasse Launa, og den nye Scania R 500 køres af sønnen Asbjørn Launa.Den er opbygget med hydraulikanlæg, så den også kan køre med en fire-akslet tiptrailer med eksempelvis korn- og foderstoffer samt kalk, når der ikke er så mange hønniker at køre med.







Asbjørn Launa’s nye trækker er opbygget med heldækkende sideskørter og heldækkende alu-dørk. Det har stor betydning ved rengøring efter kørsel med fjerkræ og for den sags skyld også efter kørsel med korn og kalk. Bag sideskørtet i venstre side er der en 610 liters brændstoftank, og i højre side er den 390 liters brændstoftank ombygget til hydraulikolietank.

Stiholt i Aalborg har stået for opbygningen og har fået ansvaret for vedligeholdelse af bilen i form af en serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning for de kommende otte år.





Lagergaard Transports nye R 500 er udrustet med en drivline med en 6-cylindret 13-liters rækkemotor på 500 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm samt en 14-trins gearkasse med to krybegear samt integreret Retarder. Bagtøjet har mekanisk differentialespærre og en hurtig 2,69:1-udveksling af hensyn til brændstoføkonomien.









