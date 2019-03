Dansk trailerspecialist åbner i Sverige

Onsdag 20. marts 2019 kl: 13:05

Erfaren trailermand i spidsen

Træffes i Herning og på Bauma



Af: Redaktionen Fra det nye salgskontor, der ligger på Landskronavägen i Helsingborg, vil Jørn Bolding markedsføre hele virksomhedens produktprogram af eksempelvis tyske Goldhofer sværgodskøretøjer og udtrækstrailere, tyske Langendorf inliners samt SDC gardin- og boxtrailere samt containerchassiser fra Storbritannien.- Vi sælger og udlejer allerede en del trailere på det svenske marked, men ved at komme endnu tættere på markedet og kunderne forventer vi at kunne øge omsætningen betydeligt, siger direktør Per Bolding og fortsætter:- Vi markedsfører nogle af de mest kendte kvalitetsprodukter i hver deres markedssegmenter, så vi er overbevist om, at vi kan udbygge vores markedsandele i Sverige. Det gælder både salg af nyt og brugt transportmateriel samt udlejning.På det nye salgskontor på Landskronavägen i Helsingborg er den svenske trailermand Robert Norrhede ansat som salgschef. Han kommer til Jørn Bolding AB med mange års erfaring fra den svenske trailer- og containerbranche - senest fra et job inden for salg og udlejning af containere. Før det arbejdede Robert Norrhede som administrerende direktør for en landsdækkende kæde med trailerudlejning. Han har desuden fungeret som driftschef på et stort trailerværksted i Helsingborg.Ud over salgskontoret i Helsingborg åbner Jørn Bolding AB også et depot og lager i et nærliggende industriområde i Ättekulla. Det mangeårige samarbejde med Knutssons Bil AB, Habborsby Mekaniska Verkstad samt Stinsen Service AB vil fortsætte uændret.- Det svenske marked for blandt andet blokvogne, trailere og påhængsvogne adskiller sig markant fra markederne i Danmark og på kontinentet. Det skyldes de særlige, svenske længde- og dimensionsregler. Det kræver lokalkendskab og lokal tilstedeværelse at kunne levere skræddersyede løsninger til vores svenske kunder, men både vores leverandører og vores medarbejdere har ekspertisen til at opfylde de svenske kundeønsker, fastslår Per Bolding.Med udgangspunkt fra det danske hovedkvarter i Esbjerg leverer Jørn Bolding A/S ca. nye 300 enheder årligt - lige fra selvkørende transportmoduler til intern transport af flere hundrede tons tunge emner over kraftige blokvogne og udtrækstrailere for transport af vindmøller og -vinger på offentlig vej til standard gardintrailere for transport af stykgods.Jørn Bolding A/S deltager i denne uge på den store danske transportmesse i Herning, hvor der traditionelt også kommer mange svenske besøgende. Her får de mulighed for at møde Robert Norrhede og resten af Bolding-mandskabet.Robert Norrhede og direktør Per Bolding vil også være at træffe på Goldhofer-standen på verdens største entreprenørmesse Bauma i München i april.