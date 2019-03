Hollandsk bil skal køre på Norge for vognmand i Danmark

Torsdag 7. marts 2019 kl: 12:57

Af: Redaktionen THT har derfor for nylig fået leveret en tre-akslet DAF XF530 FTS 6x2 fra ESA Trucks Danmark i Kolding.









Bilen er bygget med tvillingmonteret bogie med fokus på kørsel på Norge, hvor vognmandsfirmaet fra Tønder kører for det norske speditionsfirma Håkull. Bilen har fået monteret OnSpot automatiske snekæder, der kan supplere de lovpligtige kæder, som bilen også medbringer på turene til Norge.



Endnu en detalje, som viser, at THT og bilens chauffør Frank Jensen har styr på Norges-kørslen er, at den nye DAF XF bag førerhuset har fået monteret ekstra, bagudvendte arbejdslys, der kan trækkes ud til siderne og lyse skråt nedad, så chaufføren kan holde øje med snekæderne på bogien under kørslen.









Bilen er opbygget og specificeret med tanke på praktiske løsninger og effektivitet. Den har heldækkende sideskørter, heldækkende alu-dørk og høj galge til slanger og kabler, AdBlue-tank gemt væk under førerhuset, ophæng til snekæder, batterier i bageste overhæng med strømudtag med mere.









Motormæssigt er DAF’en udstyret med en Paccar MX13-motor med en maksimum-effekt på 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm. Gearkassen er en12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk skiftefunktion. I glat fører bidrager bilens ubegrænsede vægtoverføring fra bogie- til trækakslen også til bedre fremkommelighed. Det samme gør muligheden for uafhængigt at hæve og sænke den forreste og bageste aksel på den nye Schmitz-trailer, som THT fik leveret samtidig med den nye trækker.









Fire egne og 10-15 fremmede

Tønder Handel & Transport er en lille virksomhed, som drives af Morten Mortensen og hans far Jens Mortensen i fællesskab. THT beskæftiger fire egne og 10-15 indlejede lastbiler. Medarbejderne tages så vidt muligt med på råd ved investering i nyt materiel. Derfor har chauffør Frank Jensen også haft stor indflydelse på indretningen af førerhuset, der er plysset af BJ Autopolstring i Padborg og blandt andet udrustet med TV, kaffemaskine samt forskelligt fra DAF’s liste af fabriksmonteret komfort- og sikkerhedsudstyr.







At valget af ny lastbil igen faldt på en DAF fra ESA Trucks skyldes blandt andet vognmandfirmaets gode erfariger med de to DAF’er, som firmaet har fået leveret det seneste års tid. De har ifølge vognmanden kørt upåklageligt og har samtidig en god brændstoføkonomi.









- Både de to tidligere og den seneste DAF er blevet leveret lige efter en snor. Hos ESA Trucks er de dygtige til at aflæse kundernes behov og opfylde dem, så jeg var faktisk ikke i tvivl om, at den nye bil også skulle være en DAF og leveres af ESA, siger Morten Mortensen.









Det er salgskonsulent Kim Lassen, der har stået for handlen, der også omfatter en komplet service- og reparationsaftale, der omfatter alt fra drivline til baglygtepærer. Morten Mortensen forventer, at den nye Norges-bil kommer til at køre omkring 150.000 kilometer om året de næste fem år, hvilket service- og reparationsaftalen er tilpasset efter. Med aftale har Tønder Handel & Transport maksimal tryghed og fuldt overblik over driftsomkostningerne - også efter garantiperioden på tre år/500.000 km, som er standard på alle nye DAF’er i Danmark.



