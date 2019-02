Vognmand valgte DAF som DAF-afløser

Fredag 22. februar 2019 kl: 12:43

Af: Redaktionen Den nye DAF - en XF 480 FTG 6x2/4 - blev leveret af salgskonsulent Thomas Poulsen fra ESA Trucks Danmark i Kolding. Den skal deles af de to chauffører Ronni Moseboel Clausen og Thomas Johansen og skal som de fleste af Brian Pedersens lastbiler beskæftiges med distributionskørsel over det meste af Danmark.





- Vi har rigtig gode chauffører, som fortjener lidt ekstra. Derfor lader vi chaufførerne vælge diverse ekstra udstyr (inden for rimelighedens grænser, som gør arbejdsdagen ekstra behagelig, siger Brian Pedersen.





Miljø og arbejdsmiljø i fokus Vognmanden fra Hedensted lægger i det hele taget meget vægt på både miljø og arbejdsmiljø i virksomheden, og han er kendt for at gøre en ekstra indsats for både at rekruttere og fastholde medarbejderne.

- Vi har en aktiv politik om at tage chaufførlærlinge ind hvert år. Vi arbejder desuden målrettet med at give folk, der bokser med nogle udfordringer og derfor er lidt på kanten af arbejdsmarkedet, en ny chance for at vise, at de duer til noget. Det giver både en stor tilfredsstillelse for os som virksomhed og nogle utrolig loyale medarbejdere, når det lykkes, påpeger Brian Pedersen.





Autobudes personalepolitik har for nylig givet en nominering i konkurrencen ”Årets Transportvirksomhed”, som vognmandsorganisationen DTL-Danske Vognmænd afvikler hvert år. I år fokuserer konkurrencen på temaet ”Bæredygtig drift”, herunder rekruttering, ledelse, grøn drift og social ansvarlighed. Det passer som hånd i arbejdshandske med Autobudes personalepolitik, så det er ikke uden spænding og stolthed, at Brian Pedersen og Autobude ser frem til finalen i ”Årets Transportvirksomhed 2019” i maj mod en række andre dygtige transportvirksomheder.





Komfortabel og driftsøkonomisk Vognmand Brian Pedersen har valgt den nye DAF XF 480, fordi det er en af markedets mest komfortable og driftsøkonomiske lastbiler. Dermed bidrager den lige som de mange øvrige DAF’er hos Autobude til større medarbejdertilfredshed og bedre bundlinje i kraft af lavt brændstofforbrug og lave driftsomkostninger. Den er opbygget med en effektiv og elegant ESA-Line trækkeropbygning med forskydelig skammel, heldækkende alu-dørk, værktøjskasser og sideafskærmning, og i førerhuset er der ud over det omfattende komfortudstyr fra DAF også kræset med ekstra polstring fra FIX Autopolstring i Hedensted.



Autobudes DAF’er passes udelukkende af de autoriserede DAF-værksteder i Danmark.



















© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.