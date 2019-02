Volvo kørte sine busser ind på en førsteplads

Torsdag 21. februar 2019 kl: 12:19

Af: Jesper Christensen Ifølge registreringsstatistikken fra De Danske Bilimportører kørte Volvo med 59 nyregistrerede busser over 7 ton ind på førstepladsen, mens Iveco kørte ind på andenpladsen med 42 nyregistrerede busser.







På de følgende pladser kom MAN med 37, Mercedes-Benz med 33, Setra med 32, Scania med 23 og Neoplan med 21.







Dernæst kom Irizar og Isuzu med hver 10.





I nedestående tabel ser vi på markedsandele fordelt på de forskellige busmærker - ikke på, hvilken koncern, der har produceret dem.



Mærke Periode Periode året før Antal Andel Antal Andel Volvo 59 21,15 % 105 23,39 % Iveco 42 15,05 % 146 32,52 % MAN 37 13,26 % 55 12,25 % Mercedes-Benz 33 11,83 % 16 3,56 % Setra 32 11,47 % 21 4,68 % Scania 23 8,24 % 59 13,14 % Neoplan 21 7,53 % 4 0,89 % Irizar 10 3,58 % 7 1,56 % Isuzu 10 3,58 % 18 4,01 % Güleryüz 4 1,43 % 2 0,45 % Van Hool 4 1,43 % 0 0,00 % Ayats 2 0,72 % 0 0,00 % Lenco 2 0,72 % 0 0,00 % Kutsenits 0 0,00 % 1 0,22 % Solaris 0 0,00 % 12 2,67 % VDL 0 0,00 % 2 0,45 % VDL Bus 0 0,00 % 1 0,22 % Total 279

449



(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)





Hvis man tager højde for, at Setra er en del af Mercedes-Benz, og Neoplan er en del af MAN, bliver fordelingen ændret. Da Mercedes-Benz’ buskoncern kan notere 65 nyregistrerede busser i Danmark og dermed lægge sig foran Volvo og Iveco. For MAN-koncernen bliver det til 58 og dermed en tredjeplads efter Volvo og foran Iveco.







