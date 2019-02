Litauisk transportkoncern med over 14.000 ansatte åbner ny base i Polen

Torsdag 21. februar 2019 kl: 10:44

Af: Redaktionen Girteka Logistics fremhæver, at etableringen af basen i Polen er endnu et skridt made transportkoncernens mål om at udvide aktiviteterne, så der i 2021 er 20.000 chauffører ansat til at betjene 10.000 lastbiler.

- Vi planlægger at have over 300 lastbiler registreret i Poznan i år, og omkring 750 chauffører, der arbejder med dem for at styrke vores transportnetværk i hele Europa, siger Donatas Načajus, der er cheftransportdirektør hos Girteka Logistics.







Den nye base i Polen vil få eget Driver Training Academy, hvor chauffører vil blive uddannet i sikker og økonomisk kørsel så vel som mulighed for løbende efteruddannelse. Girteka Logistics har lignende uddannelsessteder i Vilnius, Šiauliai og Smolensk.







Om etableringen i Poznan fremhæver Donatas Načajus, at byen er ideel på grund af sin geografiske placering tæt på den tyske grænse og til A2, der er en af ​​de vigtigste europæiske motorveje. Desuden har Poznan et af Polens bedste tekniske universiteter.







- Det vil give os adgang til de mange transportspecialister, der studerer i byen, påpeger Donatas Načajus.











I øjeblikket har Girteka Logistics 5.600 lastbiler og 5.800 trailere, der opererer i Europa, Rusland og nabolande.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.