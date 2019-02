EU’s formandskab og EU-Parlamentet vil fremme renere køretøjer

Torsdag 14. februar 2019 kl: 13:43

Af: Jesper Christensen I denne uge nåede det rumænske formandsskab for EU’s ministerråd og EU-Parlamentet frem til en aftale om en reform, der skal øge markedssikkerheden for nul- og lav-emissionskøretøjer og bidrage til en reduktion af eksempelvis CO2-udslippet fra transportsektoren.

De nye regler skal også styrke den europæiske industris konkurrenceevne på det globale markede for nul- og lav-emissionskøretøjer, hvor især kinesiske producenter kører frem.







- Aftalen viser Europas engagement i en dekarbonisering af transportsektoren. Ved at træffe de rigtige valg i sin indkøbspolitik kan den offentlige sektor spille en vigtig rolle ved at støtte innovative grønnere løsninger. Det er præcis, hvad disse regler handler om, siger Rovana Plumb, der er fungerende transportminister i Rumænien og dermed formand for Ministerrådets transportministre.







Aftalen, der skal forelægges EU’s Ministerråd, fastlægger minimumsopkøbsmål for rene lette køretøjer, lastbiler og busser i 2025 og 2030. Målene udtrykkes som minimums-procentdele af rene køretøjer i det samlede antal køretøjer, der er omfattet af det samlede antal indkøbskontrakter og offentlige servicekontrakter.









Aftaleteksten indeholder også en ny definition af et "rent køretøj". Definitionen af ​​et rent let køretøj er baseret på CO2-emissionsstandarder. Definitionen af ​​rene tunge køretøjer er baseret på brugen af ​​alternative brændstoffer.

Reglernes anvendelsesområde udvides med hensyn til de omfattede indkøbsaftaler. De nye regler gælder også for en bredere vifte af tjenester, herunder kollektiv transport, passagerbefordring til specielle formål, affaldsindsamling og post- og pakkeforsendelse.







Efter direktivets ikrafttræden har medlemsstaterne 24 måneder til at vedtage nationale bestemmelser. De skal rapportere til EU-Kommissionen om gennemførelsen af ​​reglerne hvert tredje år med den første rapportering 18. april 2026.







EU-Kommissionen forelagde forslaget i november 2017 som led i sin anden mobilitetspakke.







Aftalen skal senere vedtages af Ministerrådet og af EU-Parlamentet.







