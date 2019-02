Tysk vognmandsorganisation kræver hjemtur hver fjerde uge

Torsdag 14. februar 2019 kl: 12:18

Af: Jesper Christensen - Vi skal løse problemet med overdrevent forbrug af alkohol blandt især østeuropæiske lastbilchauffører, siger BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt og fortsætter:- Enhver, der kan være hjemme hos sin familie regelmæssigt har ingen grund til at gribe ud efter flasken på grund af ensomhed. Her går fair arbejdsforhold og trafiksikkerhed hånd i hånd. Derfor opfordrer vi EU-Parlamentsmedlemmerne ti at støtte EU’s transportministres forslag om, at chauffører skal hjem mindst en gang hver fjerde uge.