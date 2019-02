Gammel virksomhed får ny shipping-pratner

Torsdag 14. februar 2019 kl: 11:22

Af: Redaktionen ED & F Man har i adskillige år haft tankanlæg på Esbjerg Havn og importerer hvert år omkring 95.000 ton fiskeolie, der kommer med tankskib - især fra Peru, med tankskibe. En større del af fiskeolien bliver efterfølgende omlastet til mindre tankskibe, som transporterer den til eksempelvis Norge og Storbritannien.- Vi er stolte af at være blevet udnævnt til agenter for skibene i forbindelse med ED & F Mans im- og eksport på Esbjerg Havn og ser frem til samarbejdet, siger Mikkel Puggaard, der er Agency Opertional Manager hos Blue Water Esbjerg.ED & F Man blev grundlagt i 1783 og er et medarbejderejet landbrugs- og grovvareselskab med 7.000 ansatte fordelt på 60 lande. ED & F Man importerer, eksporterer og distribuerer blandt andet fiskeolie, sukker, kaffe, melasse, korn, foderstoffer og bælgfrugter.Firmaet har også en lang fortid indenfor ”alkoholbranchen”, da de tidligere har leveret rom til the British Royal Navy gennem næsten 200 år.