Vognmænd skal indbetale pension til chauffører

Torsdag 14. februar 2019 kl: 10:08

Vognmanden tiltræder en overenskomst

Vognmanden kan indgå en aftale med et pensionsselskab om en firmapensionsordning

Den enkelte chauffør kan indsætte penge på en pensionsordning efter eget valg

Pr. 1. marts 2019 - 25 procent af pensionen skal indbetales på en pensionsordning

Efter 1 år - 50 procent af pensionen skal indbetales på en pensionsordning

Efter 2 år - 75 procent af pensionen skal indbetales på en pensionsordning

Efter 3 år - 100 procent af pensionen skal indbetales på en pensionsordning

Indtil pensionsordningen er fuldt indfaset efter tre år, vil den resterende del af pensionen kunne udbetales som løn.



Af: Redaktionen FynBus har i forhold til spørgsmålet om pension valgt at fortolke arbejdsklausulen i trafikselskabets kontrakter sådan, at den pension, der udbetales til medarbejderne, skal indbetales direkte af vognmanden på en pensionsordning. Kravet vil gælde fra 1. marts i år, hvor de nye kontrakter om flexkørsel træder i kraft og vil ifølge FynBus’ retningslinjer også gælde vognmænd, der ikke har indgået overenskomst.Organisationen Dansk PersonTransport, der blandt andet organiserer busvognmænd, peger på, at der er flere muligheder for at tiltræde og indbetale til en pensionsordning:Dansk PersonTransport forklarer, at den tredie mulighed ofte vil være aktuel, hvis vognmanden har under fem chauffører ansat, da de fleste kommercielle pensionsselskaber ikke tilbyder firmapensionsordninger for så lille en gruppe.Fynbus er opmærksom på, at det er en ordning, som kan give udfordringer både for vognmanden og for de ansatte, og accepterer derfor en optrapningsordning: