Vognmand vil gerne betale lidt mere for kvalitet og sikkerhed

Tirsdag 12. februar 2019 kl: 17:48

Positiv dialog om bremser

Fakta om Pacton TXD 454:

Lasteflade: 13.600mm x 2.550mm, koblingshøjde 1.150 mm, ladhøjde ca. 1.330mm

Vægte: King-pin 18.000 kg, bogie 24.000 kg, totalvægt 42.000 kg

Støtteben: Jost heavy duty Modul

Affjedring: BPW luftaffjedring med hæve/sænkeventil

Aksler: 4x9.000 kg BPW ECO med tromlebremser, 1. og 4. aksel hævbar over kontakt i bil, 4. aksel medstyrende

Bremser: 2-ledet trykluft med ALB-ventil, EBS type Wabco 2S/2M, fjederbremse på to aksler

Lys: 24-volt anlæg, 7-polet DIN og Nato standard lysstik, alle lygter af LED-type

Vognbund: 28mm hårdtræsgulv med stål-omegaprofiler, 2x14 stk. 4-tons surring i kantprofil, 20 mm rundjern under ladkant og surrekroge for surring

Opbygning: åben trailer med alu-sider og Kinnegrip K5, 2.000 mm forsmæk med skrå hjørner, 1.000 mm 5-delte alu-sider, 1.000 mm bagsmæk, cyklistværn, 3-delt magasin under bund 1.200 x 2.300 mm samt tilpasning i bagende af trailer med beslag og gaffellommer til medbringertruck.

Af: Redaktionen - Jeg har et par ældre Pacton, som de seneste syv år har fungeret perfekt til vores behov. Derfor var det naturligt for mig at købe to mere hos Korsdal Trailer, der altid har givet mig en rigtig god service, siger Heine Pedersen og fortsætter:- Vores Pacton-trailere er både lette og stærke. Vi kører med medbringertruck på trailerne, så chaufførerne selv kan læsse og losse. Det kræver et stærkt og stabilt chassis at køre med den ekstra vægt ude bag den bageste, selvstyrende bagaksel, og samtidig skal vi kunne læsse op til max. totalvægt og spænde fra, uden at chassiset bøjer ned i forenden. Det klarer vores Pacton uden problemer.Han peger på, at der er der en lille merpris for Pacton-trailere i forhold til de billigste trailere på markedet.- Men kvalitet koster jo, og pengene er givet godt ud i forhold til den gode service, som vi får af Henrik Korsdal, fastslår vognmanden.God service er også vigtig for Heine Pedersen, når det gælder sikkerhed. Han lægger stor vægt på, at hans vogntog er både driftssikre og trafiksikre året rundt, så derfor går han meget op i blandt andet vogntogenes bremseevne.- Vi har tidligere haft udfordringer med et par andre trailere og påhængsvogne. En af vores trailere af andet fabrikat kunne ikke engang klare minimumskravene til bremseevne fra ny, og vi har også haft problemer med den justerbare trækstang på en påhængsvogn, fordi den ikke bremsede ordentligt i forhold til forvognen. Alle bøsninger i træktøj og træktriangel blev slidt op tre gange hurtigere end vores andre påhængsvogne, så vi vil ikke acceptere nyt materiel, der ikke kan bremse ordentligt, siger Heine Pedersen.Vognmanden fra Vissenbjerg har valgt at få alle sine vogntog - både hans trækkere med sættevogne og forvogne med påhængsvogne - bremsetilpasset, så de spiller perfekt sammen. Til det formål hyrede han bremseeksperten René Lundgård fra Lundgård Consult i Otterup, der har arbejdet med bremser på alt fra landbrugskøretøjer over busser og lastbiler til mobilkraner og blokvogne i snart 30 år.René Lundgård lagde ud med køre med de to nye Pacton til deres første syn, og selv om de kunne godkendes, var han ikke helt imponeret. Efter at have regnet på tallene og gennemgået specifikationerne på bremseventiler og -membraner, ABS- og ESP-systemer med videre foreslog han, at BPW-akslerne eksempelvis skulle have justeret vinklen på bremsearmene, ændret bremsetrykket med 1 bar samt have udarbejdet en ny G-erklæring, så teori og praksis passede til hinanden.- Jeg oplever tit, at vognmænd har problemer med bremserne på deres trailere og påhængsvogne. Det gælder både, når de er helt nye, men især når de har kørt en tid. Det er betryggende, at vognmænd som Heine Pedersen ikke går på kompromis med sikkerheden og lader sig nøje med halvdårlige bremser, som mange andre kører med, siger René Lundgaard og fortsætter:- Jeg har også haft en positiv dialog med Henrik Korsdal, der ser det som en naturlig del af sin service at hjælpe sine kunder til bedre produkter, der ikke kun lige klarer minimumskravene.Vognmanden fra Vissenbjerg peger på, at efter René Lundgaard har været inde over alle vogntog i virksomheden, kører og ikke mindst bremser de meget bedre.- Her er det vigtigt, at en leverandør som Henrik Korsdal påtager sig sit ansvar, og det har han gjort uden protester. Det er en af grundene til, at jeg gerne vil betale lidt mere for en Pacton end for en anden, tilsvarende trailer, siger vognmanden fra Vissenbjerg.