Sjællandsk vognmand kan nå nye højder

Tirsdag 12. februar 2019 kl: 16:59

PK 27.001-EH afløser en tilsvarende kranbil. Den skal hovedsagelig bruges til containerhåndtering og grab-arbejde.

Af: Jesper Christensen Kran 1 PK 135.002 TEC 7 PJ190 er én af efterhånden mange af sin type, der er blevet leveret i Danmark.Kranerne er monteret på lastbilerne hos Palfinger’s eget opbyggerfirma Palfinger Mounting Competence Center (MCC) i Lengau i Østrig. Den en af kranerne - PK 135.002 TEC7 PJ190E - er den første af sin type, der er blevet leveret på Sjælland. Den nye kran har avanceret udstyr - blandt andet Palfingers P-Fold system, som hjælper til ved udpakning og sammenpakning af kranen. Desuden Load-Iam, der en sensor, som overvåger køretøjets hældning, så der opnås optimal stabilitet og derved maksimal kapacitet under alle forhold. Herudover er kranen udstyret med wirespil med RTC ”Rope Traction Control”, der automatisk regulerer spillets wire ved sammen- og udpakning af kranen, samt med SRC ”Synchronized Rope Control”, der holder wire-krogen i præcis samme afstand til udløbsblokken.Begge kontrol-systemer giver operatøren de bedste muligheder, når arbejdet lettest lader sig udføre med spil. En anden facilitet er PJ190E, der er en fly-jib, som giver kranen et yderligere hydraulisk udlæg på 12,7 meter, så rækkevidden når ud til knap 32 meter.



Som en ekstra feature, er kranen leveret med Palfinger’s seneste nyhed, en PJM020 (mekanisk fly-jib), der giver kranen et ekstra udlæg på 5,5 meter. PJM020 monteres direkte på kranens MFA koblingssystem, som er et mekanisk lynkoblingssystem, der gør det let at skifte mellem de forskellige værktøjer, som kranen er udstyret med.









Chauffør fik grundig instruktion hos Palfinger

Brian Sørensen, der er chauffør på bilen, ser frem til at komme ud at betjene kunderne med sin nye kran og har allerede fået en grundig instruktion hos Palfinger i betjeningen af den nye kran.





- Nu kan jeg udføre kranarbejde, som jeg ikke før troede var muligt, siger Brian Sørensen.







Den nye Palfinger-kran kommer til at beskæftige sig med alle mulige slags løftearbejde og afløser en Effer 1750.





Mange anvendelsesmuligheder

Den anden Scania, som Karl Thygesen & Søn ApS har fået, er opbygget med en PK 27.001-EH-E-kran og et Palfinger CHS T22A kroghejs med en løftekapacitet på 22 ton, der er udstyret med Palfinger’s PAD Control radiostyringssystem. Den 100 procent radiostyrede kran har et løftemoment på 24,4 tm og et maksimal hydraulisk udlæg på 16,9 meter. Køretøjet afløser en tilsvarende kranbil og skal hovedsageligt anvendes til containerhåndtering og grab-arbejde.







Chauffør Martin Christensen glæder sig til at komme ud på opgaver med den nye kran, der har mange anvendelsesmuligheder - selv under vanskelige forhold.





Alle Palfinger’s kraner er udstyret med HPSC - 100 procent fuldautomatisk stabilitetsovervågning, hvor kranens kapacitet beregnes algoritmisk i forhold til støttebenenes individuelle udlæg.





Karl Thygesen & Søn ApS blev stiftet i midten af 1950´erne af Karl Thygesen, og de første opgaver bestod i at transportere materialer for lokale håndværkere. Med tiden er der blevet investeret i flere nye kran- og tipbiler, og i dag har virksomheden 20 ansatte og 10 lastbilkraner i vognparken, der også består af mobilkraner og mobile tårnkraner.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.