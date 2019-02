Første lejer flytter til nyt distributionscenter i Greve

Fredag 8. februar 2019 kl: 14:18

Det danske marked vækker udenlandsk interesse

Af: Redaktionen De første 20.000 kvadratmeter står klar til indflytning i februar, og første lejer i store byggeri - bilimportøren Interdan - har underskrevet en kontrakt på 14.120 kvadratmeter.Interdan, som hidtil har haft lager i Hedehusene, forventer, at flytningen vil kunne mærkes positivt på forretningen. De ekstra kvadratmeter og loftshøjden på 12,20 meter betyder, at bilimportøren kan samle lagerbeholdningen af reservedele til Peugeot, Citroën, Opel og DS centralt ét sted og udnytte pladsen optimalt.- Flytningen betyder, at vi kan yde en væsentligt hurtigere service til specielt vores Opel-forhandlere, fordi vi hidtil har måttet distribuere reservedelene fra vores lager uden for Stockholm. Placeringen i Greve er også strategisk god i forhold til at sikre hurtig levering i både Københavnsområdet og det øvrige Danmark, siger Jesper Rasmussen, Chief Executive Officer i Interdans datterselskab K.W.Bruun Logistik A/S, som i praksis er dem, der kommer til at bebo det nye lejemål.Det er tredje gang, at den europæiske udvikler MG Real Estate investerer i et udviklingsprojekt i Danmark.- Det danske marked passer godt ind i vores overordnede investeringsstrategi. Som ejendomsudviklere kigger vi efter parametre som tilgængelighed, fleksibilitet og moderne faciliteter, når vi skal investere. Greve Distributions Center tjekker alle boksene og mere til - der er også taget højde for miljøet gennem led-belysning, fjernvarme, solceller og vandafledningssystemer, og der er en gårdsplads, hvor selv meget store lastbiler kan komme til, siger Anton Van Vlerken om MG Real Estates investering.Tina Iburg, Senior Commercial Real Estate Advisor hos Colliers, som sammen med CBRE står for udlejningen af GDC, peger på, at interessen for logistik og lagerbyggerier generelt er stor i øjeblikket.- Markedet er rigtig godt, og vi har den laveste tomgang i lang tid. Selv gamle, slidte lagerbygninger er lejet ud. Det skyldes til dels den voksende internethandel, men også at flere virksomheder er blevet opmærksomme på, hvad de rette lagerfaciliteter kan betyde for deres økonomi, siger Tina Iburg fra Colliers, der formidlede lejemålet til Interdan.

Steen Kjelstrup, Senior Property Advisor hos CBRE, mener også, at vi kommer til at se væsentligt mere til denne type moderne multianvendelige lagerhaller fremover.





- Vi er allerede i dialog med flere interesserede lejere. Vi forventede, at faciliteterne primært ville tiltrække e-handelsvirksomheder, men byggeriet henvender sig faktisk til en langt bredere skare. Vi er i kontakt med både pharma-virksomheder, transportvirksomheder og grossistvirksomheder, som har lignende behov. Den her type byggeri kunne godt gå hen og blive en ny standardtype, siger Steen Kjelstrup.





Om MG Real Estate:

MG Real Estate er et europæisk ejendomsudviklings- og investeringsselskab specialiseret i udvikling af store logistikfaciliteter, lagerbygninger og state-of-the-art kontorbygninger i hele Europa





Om CBRE:

CBRE er verdens største erhvervsejendomsmægler. På verdensplan er virksomheden repræsenteret med over 500 kontorer - i Danmark med kontorer i København og Aarhus. CBRE yder professionel rådgivning inden for salg, køb, udlejning, vurdering, rådgivning og administration





Om Colliers International:

Colliers International er Danmarks største og mest erfarne rådgiver inden for erhvervs- og investeringsejendomme. Selskabet beskæftiger sig med formidling af ejendomme, udlejning, lejerrådgivning og vurderinger









