VLAK-Regeringen offentliggør rapport om Disruptionrådet's arbejde

Fredag 8. februar 2019 kl: 14:03

Fremtidssikret arbejdsmarked

Digital omstilling

Livslang læring i verdensklasse

Om Disruptionrådet:

Disruptionrådet blev nedsat 1. maj 2017 for at drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Disruptionrådet består af en række faste medlemmer udpeget af regeringen. Medlemslisten omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter, og en repræsentant for de unge i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren.

Disruptionrådet's sekretariat er forankret i Beskæftigelsesministeriet.

Af: Redaktionen VLAK-Regeringen og Disruptionrådet præsenterer med rapporten en række fælles sigtelinjer for fremtidens Danmark. Rapporten følger op på rådets arbejde og de udspil og strategier, som VLAK-Regeringen har præsenteret med afsæt i rådets drøftelser. Derudover har VLAK-Regeringen præsenteret en række nye initiativer - eksempelvis som nævnt, at Disruptionrådet fortsætter sit arbejde.- Jeg er meget glad for den nyskabende arbejdsform, Disruptionrådets repræsenterer. Vi har bygget videre på den danske tradition, hvor vi i fællesskab på tværs af folkevalgte, arbejdsmarkedets parter og mange andre finder løsninger på tidens - og fremtidens - store udfordringer. Det fungerer, og derfor lægger vi op til, at rådet også fremover skal fortsætte med at mødes. Med det 9. rådsmøde og regeringens rapport sætter vi alene et foreløbigt punktum for arbejdet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og fortsætter:- Ideen med Disruptionrådets har været i fællesskab at forberede Danmark til fremtiden, så vi sikrer, at Danmark er i stand til klogt at gribe de muligheder, som digitaliseringen og globaliseringen giver, og at alle kommer med. Derfor har vi haft et massivt fokus på uddannelse og opkvalificering.Han peger på, at VLAK-Regeringen har lanceret en naturfagsstrategi for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturfag i folkeskolen og vælge ungdomsuddannelser med naturfag. På erhvervsuddannelsesområdet er der indgået en aftale, som gør det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.- Samtidig skal vi sikre danskerne gode opkvalificeringsmuligheder. Regeringen har blandt andet indgået en trepartsaftale om voksen- og efteruddannelse til 2,5 milliarder kroner, så flere bliver opkvalificeret og dermed også kan være med til at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalerne tager store og vigtige skridt, der sikrer et langt bedre efteruddannelsessystem samt målrettet indsats til blandt andet ufaglærte, siger Troels Lund Poulsen, der peger på, at fastholdelse og udvikling af danske arbejdspladser også handler om digitalisering af danske virksomheder samt tilpasning af arbejdsmarkedet til nye beskæftigelsesformer.- Digitalisering handler også om at håndtere de nye beskæftigelsesformer, der opstår med nye muligheder. Derfor har rådet blandt andet drøftet nye platformsvirksomheder indgående, og på baggrund af drøftelserne har 3F indgået Danmarks første overenskomst med platformsvirksomheden Hilfr. Det er historisk og viser jo noget af det, vi er så gode til i Danmark nemlig at løse tingene i fællesskab, påpeger ministeren.Han fremhæver også, at der skal sikres plads til innovation, nye digitale platforme og nye beskæftigelsesformer.- Men nogle af de store spillere udgør en fare for den sunde konkurrence. Derfor præsenterer vi i dag et styrket tilsyn med techgiganter. Vi præsenterer samtidig regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Ekspertgruppen om dataetik, og vi nedsætter blandt andet et dataetisk råd, der skal understøtte virksomheders ansvarlige anvendelse af data samt medvirke til, at Danmark går forrest og sætter sit præg på den internationale debat om dataetik, siger Troels Lund Poulsen.VLAK-Regeringen og Disruptionrådet har blandt andet peget på følgende, centrale sigtelinjer:Det danske arbejdsmarked skal fortsat være omstillingsparat og klar til automatisering, digitalisering og nye beskæftigelsesformer.Virksomhederne og den offentlige sektor skal være digitale frontløbere, der udnytter gevinster ved digitalisering til gavn for alle. Virksomhederne skal understøttes i at udnytte potentialet i data på en etisk og ansvarlig måde.Flere danskere skal gøre brug af livslang læring, og mulighederne for opkvalificering til fremtidens job skal være gode. Uddannelsestilbuddene skal være velfungerende, fleksible og målrettet arbejdsmarkedets behov.Rapporten fra Disruptionrådet kan læses