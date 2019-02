Transportmessens mand runder et hjørne

Fredag 8. februar 2019 kl: 11:38

Georg Sørensen.

Af: Redaktionen Georg Sørensen har 1. april været ansat i MCH i 36 år. Først som sælger og fra 1986 som projektleder med ansvar for blandt andet HI-messen, Interfair og Nordbag (de to sidstnævnte forenede han senere sammen med Hotel og Restaurantmessen til Foodexpo) og i 1988 startede han transportmesserne. I 1995 blev han direktør for Messecenter Herning A/S, og siden 2005 har han været administrerende direktør for MCH A/S, der består af MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, Jyske Bank Boxen og MCH Arena. Hver dag arbejder MCH's 250 fastansatte medarbejdere og i løbet af et år over 1.000 freelancere på at omstille rammerne og byde velkommen til koncernens næste arrangement.

Visioner, passion og dedikation har drevet Georg Sørensen til at lede et af Danmarks største oplevelsescentre, MCH A/S. Hans vision er at skabe stærke øjeblikke, hvor mennesker mødes, og han har skabt et mødested, hvor gæsterne mødes med forskelligt motiv - fagligt, forretning, fritid og/eller fornøjelse - til messer, musik, møder eller internationale mesterskaber som senest VM i håndbold, hvor det danske herrelandshold blev verdensmestre.







Georg Sørensen bygger også videre på historien, og messerne er stadig hovedhjørnestenen i koncernen. Med ca. 20 messer om året har han og MCH A/S et tæt samarbejde med mange forskellige brancher, og han nyder stor respekt blandt kunder, gæster og samarbejdspartnere. Med afsæt i at, det er når mennesker mødes personligt og fagligt, at muligheden for forretninger opstår, har han formået at stå i spidsen for at udvikle messerne i takt med markedets behov og i tæt samarbejde med brancherne. Udover produktnyheder byder messerne derfor i dag - med Georg Sørensens egne ord - på relationer, der styrkes og nye, der skabes. Viden, der inspirerer, og viden, der deles. Forretning, der udvikles og ny, der opstår.







Mange er på fornavn med Georg, fordi han tager sig tid til de mennesker, han møder. Han er kendt for at være vedholdende, og han fremhæver jævnligt, at på messen oplever man med alle sanser, såvel både produktet og mennesket bagved. Oplevelser, der umuligt kan skabes online. Hans passion for det personlige møde høres i et af hans mottoer:

"Facebook er godt for mange, men face to face vil altid være dobbelt så godt."





Budskabet understreges af hans signatursætning ved messeåbninger:

"Nogle har hørt mig sige det før, og jeg lover, at jeg siger det igen: Det personlige møde må aldrig gå af mode."







Georg Sørensen fejrer fødselsdagen fejres privat og siden med en reception 2. maj i den nye ankomstbygning foran Jyske Bank Boxen.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.