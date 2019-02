Lastbiler må være 10 centimeter højere og køre hurtigere

ERHVERVSREGULERINGSUDSPIL:

Fredag 8. februar 2019 kl: 11:27

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen VLAK-Regeringen vil hæve den tilladte højde for lastbiler til godtransport med 10 centimeter fra 4,0 meter til 4,1 meter for at give mulighed for at transportere mere gods i lastbilerne. Den øgede højde vil ifølge VLAK-Regeringens mening give besparelser, fordi den samme mængde gods kan køres med færre lastbilture. VLAK-Regeringen anslår, at der vil være en samlet årlig erhvervsøkonomisk gevinst på knap 60 millioner kroner. De ti centimeter ekstra i højden vil komme volumentransporter tilgode - eksempelvis transporter af isoleringsmaterialer og emballage.- Med en forholdsvis lille ændring kan vi gøre en stor forskel for erhvervslivet, der vil betyde daglige besparelser på udgifterne til transport. Det vil komme hele samfundet til gavn, at lastbiler kan fragte mere gods både som følge af lavere transportomkostninger, men også afledt af færre lastbiler på vejene, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).VLAK-Regeringens forslag om at hæve den tilladte højde for lastbiler er en del af udspillet om bedre erhvervsregulering. Forslaget ventes at medføre merudgifter på 4 millioner kroner til skiltning på visse broer på særligt det kommunale vejnet.Udover en større tilladt højde for lastbiler ønsker VLAK-Regeringen også at hæve hastigheden for lastbiler samt lette og tunge vogntog fra 70 km/t til 80 km/t uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje. På finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 31,5 millioner kroner til skiltning på de strækninger, hvor det ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen for disse køretøjer.Fakta om VLAK-Regeringens udspil:Større tilladt højde for lastbiler til national godstransport indføres med virkning fra 1. juli 2019Lovforslaget vedrørende højere hastigheder for lastbiler samt lette og tunge vogntog forventes fremsat i februar