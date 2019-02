Samsø får en hurtig forbindelse til Aarhus

Fredag 8. februar 2019 kl: 10:45

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen En grafisk illustration af den nye hurtigfærge, der om sommeren skal sejle fem dobbeltture mellem Aarhus og Samsø.Årene efter skal sejlplanen udvides. I 2021 vil der være passagerfærgeforbindelse fra marts til og med oktober, mens der fra 2022 skal være helårsdrift.Færgen, hvor byggeriet efter torsdagens vedtagelse er sat i gang på Afai Southern Shipyard i Kina, koster 37 millioner kroner med levering i april i Kina. Der var også kommet et andet tilbud. Det var fra Damen Shipyard, der tilbød at levere en hurtigfærge til 56 millioner kroner bygget i Tyrkiet og leveret i september 2020.Den kinesisk byggede færge er designet af Incat Crowther i Australien, som står bag næsten 500 færgedesign og på nuværende tidspunkt har 89 hurtigfærger i produktion på 18 forskellige værfter rundt omkring i verden. Samsø Kommune oplyser, at de har fået bygget 50 af deres færgedesign i Kina og er tilfredse med kvaliteten på det værft, der skal bygge færgen til Samsø.Når færgen er færdigbygget i Kina, bliver den løftet op af vandet og sat på et fragtskib, der skal sørge for, at færgen kommer sikkert til Rotterdam. Her vil færgen blive sat i vandet igen, så den kan sejle til Aarhus med planlagt ankomst midt i maj 2020.I måneden efter skal Samsø rederi, der i dag driver færgeruten mellem Hou og Sælvig, uddanne skibets personale efter reglerne for hurtigfærger, og de skal opnå rutine i anløb i Aarhus og Sælvig. Da der er tale om en hurtigfærge, er der helt specifikke krav til besætningen med antallet af sejlede timer, inden skibet må sejle med passagerer. Skibet og besætning skal ligeledes gennemgå prøver og test af udstyr, hvilket skal godkendes af Søfartsstyrelsen, inden skibet kan gå i drift.Hvis der ikke opstår forsinkelser, kan hurtigfærgen være i drift på ruten fra 15. juni 2020. Ifølge materialet til mødet i kommunalbestyrelsen torsdag aften kan der “…opstå forsinkelser i leveringen af færgen, når over 300 forskellige komponenter/leverandører skal leveres i rette tid til konstruktionen af færgen. Bygning af en hurtigfærge er dog betydeligt mere ”simpel”, end bygning af en traditionel færge, som har væsentligt mere teknologi i sig. På trods af dette er der dog stadig risiko for, at leveringen kan blive forsinket.Der kan også opstå forsinkelser ved tegningsgodkendelse og hjemtransport med specialskib”.Politikerne fra Venstre og Konservative i Samsø Kommunalbestyrelse stemte i mod investeringen i den nye hurtigfærge.