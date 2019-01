Grønne køretøjer bliver omdrejningspunktet på transportkonference

Onsdag 30. januar 2019 kl: 09:30

Af: Redaktionen Baggrunden for konferencen er, at den globale produktion af både lastbiler og busser i øjeblikket er ude i en markant forandring med milliardinvesteringer i teknologier, der gør det muligt at køre på el, biogas, biobrændstoffer og brint. Den hastige forandringsproces gør det til en udfordring for kommuner, trafikselskaber, affaldsselskaber og private transportvirksomheder, der skal planlægge og gennemføre den grønne omstilling af den tunge transport i Danmark.



Derfor har Transportmessen inviteret de ledende danske importører til at komme og give et billede af, hvilke grønne køretøjer man kan få her og nu - og hvad producenterne kommer med i de kommende år.





Konferencen Grøn Transport 2019 starter med oplægget "Grønne Lastbiler og Busser - hidtidige erfaringer og hvad producenterne kommer med i de kommende år".





Sessionen ledes af Danske Bilimportørers direktør Gunni Mikkelsen, mens importører fra Iveco, Scania, DAF, Volvo, Daimler/Mercedes-Benz og MAN giver deres bud på løsninger til den grønne omstilling.







Fokus på el-lastbiler i de kommende år

- I de senere år har vi i Danmark solgt mere end 100 gasdrevne Econic lastbiler til affaldskørsel, og sidste år lancerede vi en Actros til gas. Men der er ingen tvivl om, at de kommende tre år får enormt fokus på el med lancering af nye el-lastbiler fra Daimler-koncernen, siger Mikael Voigt, der er Product and Marketing Manager Trucks hos Mercedes-Benz Danmark A/S.







Mercedes-Benz er også på vej med eActros, som lige nu afprøves i normal drift i Tyskland, samt en elektrisk version af Econic.







- Udviklingen går stærkt, og der investeres mange milliarder i ikke blot grøn teknologi, men også i selvkørende teknologier. Derfor synes vi, det er en rigtig god idé, at Transportmessen inviterer transportmarkedet til at komme og blive opdateret på udviklingen, siger Mikael Voigt.







Nyskabelser inden for gas- og elbusser

Også MAN Truck & Bus Danmark A/S er klar til at fortælle det danske marked om flere nyskabelser, der er på vej ud på markedet for både busser og lastbiler.







- Når det handler om at planlægge udviklingen af den kollektive trafik, så arbejdes der i øjeblikket med 10-årige planlægningshorisonter i forbindelse med den grønne omstilling. Derfor kommer vi gerne og hjælper kommuner og trafikselskaber med at få et indblik i, hvad vi har på bedding, så man kan planlægge sine udbud, siger Jesper Mathiesen, Fleet & PTA Tender Manager Citybus, fra MAN Truck & Bus.







På transportmessen præsenterer MAN Truck & Bus sin nye Lion's City bus, der kan leveres som el-hybridbus til både diesel og gas.







- Alene i Sverige kører der mere end 1.000 MAN gasbusser med biogas som brændstof, så det er velafprøvet teknologi. Med den nye Lion's City el-hybrid har vi givet kunderne mulighed for at kombinere det bedste af to verdener, nemlig biogas og grøn el, siger Jesper Mathiesen.





Erfaringer med alternative drivmidler

Udover lastbilimportørerne kommer sessionen fredag 22. marts til at omfatte et indlæg fra Teknologisk Institut om flådeanalyser i kommunerne. Affald Varme Aarhus fortæller om sine overvejelser omkring udbud af renovationskørsel med biobrændstoffet HVO som drivmiddel, mens Frederiksberg Gartnerservice, transportfirmaet Meldgaard og busoperatøren Arriva fortæller om deres erfaringer med alternative drivmidler som el, biogas og biobrændstof.













MAN Truck & Bus præsenterer den nye Lion's City G på Transport 2019. Den nye bus kan leveres som el-hybrid og kan dermed forene det bedste fra to verdener, nemlig el og biogas. (Foto: MAN Truck & Bus) Grøn Transport 2019 er en del af Transport 2019, som er Skandinaviens største transportmesse. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.

