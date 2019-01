Lastbilcenter holder aftenåbent

Torsdag 24. januar 2019 kl: 12:46

Af: Redaktionen - Flere af vores kunder har ytret ønske om en udvidet åbningstid, der bedre stemmer overens med deres hverdag og behov. Vi er rigtig glade for at kunne efterkomme det, og vi glæder os meget til at kunne servicere nye som gamle kunder i endnu flere timer hver dag, siger Jens Ellung, der er chef for Volvo Truck Center i Taastrup.Den udvidede åbningstid vil i første omgang gælde for Volvo og Renault lastbilværkstedet.Volvo Truck Center i Taastrup sælger, servicerer og reparerer Volvo og Renault lastbiler samt Renault varebiler fra 3.500 kg. Derudover råder centeret i Taastrup over et busværksted, et klargøringsværksted til nye biler og et pladeværksted.