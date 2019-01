Herning-virksomhed fik det første kran-eksemplar i Danmark

Torsdag 17. januar 2019 kl: 13:55

Af: Redaktionen - Jeg er super tilfreds, siger vognmand Lars Andersen fra Richard Andersen & Sønner i Herning om den nye PK 135.002 TEC 7-kran, der som den første i Danmark blev leveret til virksomheden i slutningen af november.







Det er Palfinger forhandleren Give Kranservice A/S, der har opbygget den nye kran på et rødt fire-akslet chassis fra Volvo - afstemt til den karakteristiske røde farve, som Palfinger benytter.







Give Kranservice blev grundlagt af Viggo Hansen i 1988 og fik allerede året efter forhandlingen af kranerne fra Palfinger. Virksomheden har gennem årene solgt over 400 Palfinger-kraner og opbygninger, og er i dag blandt de førende inden for opbygning af storkraner i Danmark.







Der arbejdes med totalløsninger, hvor der leveres kundetilpassede totalopbygninger af enhver art. Give Kranservice A/S har Danmarks største udvalg af originale Palfinger-reservedele, og beskæftiger sig også med reparationer.







Udvider viften af produkter

Med PK 135.002 TEC 7 udvider Palfinger sin produktvifte, når det gælder storkraner, til også at omfatte en anden type TEC-serie model. Kranen kan udstyres med tre forskellige fly-jibs og gør samtidig udstrakt brug af sensorer, som gør det muligt at nå op på en løfteevne, der kan sammenlignes med de rigtig store kraner.





Tilfreds vognmand

Vogmand Lars Østergaard Andersen, Richard Andersen & Sønner, der er aftager af den nye PK 135.002 TEC 7, er tredje generation i virksomheden, som blev grundlagt i 1938.









- Vi beskæftiger os med stort set alle transport-opgaver, så man må sige, at vi er en alsidig virksomhed, Vi kører kun nationalt, fortrinsvis i Jylland og på Fyn, og transporterer faktisk alle typer gods. Så vi er rigtig glade for at kunne tage den nye kran fra Palfinger i brug - for den får helt sikkert nok at bestille, siger Lars Østergaard.





