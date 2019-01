Dækfirma få ny Key Account Manager i vest

Tirsdag 15. januar 2019 kl: 12:06

Sparringspartner for vognmænd og entreprenører

God opstart i Euromaster

Om Euromaster Danmark A/S

Euromaster Danmark A/S er et datterselskab i Euromaster Group, som er ejet af Michelin

Euromaster har mange års erfaring med at sammensætte løsninger inden for dæk og autoservice til alle typer af køretøjer til både private kunder og til erhvervslivet

I Danmark har Euromaster 35 dæk- og autoservicecentre, der er fordelt over hele landet

Euromaster, der har cirka 250 ansatte i Danmark, har hovedkontor i Skanderborg

Af: Redaktionen Euromasters nye Key Account Manager i Vestdanmark er bogstaveligt talt født ind i dækbranchen. Henrik Pedersen er vokset op i Kjellerup, hvor hans far havde et dækcenter, og selv om han er uddannet elektriker, har han arbejdet med dæk i hele sit arbejdsliv.Efter at have afsluttet sin elektrikeruddannelse, startede Henrik Pedersen først som intern sælger i Datho, hvor han solgte tvillingedæk til landbruget. Herefter blev han ansat i Nordisk Dæk Import (NDI), hvor han var i knap 24 år, før han startede som Key Account Manager i Euromaster.I NDI fik Henrik lært både branchen og produkterne at kende indefra, og med 17 års erfaring som afdelingsleder i forskellige afdelinger af NDI, er der ikke meget om dæk, Henrik Pedersen ikke ved.For Euromaster har det været afgørende at finde en person, som var ekspert på dækområdet og forstod kundernes behov. Salgschef Ove Pedersen er Henrik Pedersens nærmeste chef, og for ham har det været vigtigt at finde en kollega, som er mere sparringspartner end sælger.- Kundekontakt er en vigtig del af jobbet, siger Ove Pedersen og fortsætter.- For alle vores kunder er udgifter til dæk en stor post, og det er vigtigt, at de bliver mødt af en person, som forstår deres behov og giver en professionel og troværdig rådgivning. Henrik er tillidsvækkende, og man er aldrig i tvivl om, at han er kundernes ambassadør. Han brænder for at optimere deres forretning og skabe gode relationer, og det kan de mærke med det samme, han træder ind ad døren.Henrik Pedersen skal varetage opgaven som kundekonsulent for Euromaster i hele Jylland og på Fyn. Han startede i sit job 1. december sidste år og føler sig efter den første måned helt tryg ved at have skiftet fra NDI til Euromaster.- Jeg har fået en masse gode kolleger, siger Henrik Pedersen, og fortsætter:- Man kan godt mærke, at Euromaster er en international virksomhed, for der sker hele tiden noget. Der er meget videndeling på tværs af landende, og det giver nogle spændende muligheder for at samarbejde med Europas bedste dækspecialister.Privat bor Henrik Pedersen i Søften ved nord for Aarhus. Fritiden bruger han på forskellige former for motion og træning, og når kalenderen tillader det, lader han batterierne op på rejser i selskab med sine to sønner og sin kæreste og hendes tre børn.