Nordisk detailkæde opretter eget logistikfirma - med eget tog

Tirsdag 15. januar 2019 kl: 10:59

Biltema-tog til Danmark

Af: Redaktionen Stor efterspørgsel på blandt andet bilreservedele, haveredskaber og fitnessudstyr betyder, at medarbejderne hos Biltema, der er en af Nordens største detailkæder, skal løbe stærkt for at kunne følge med. Det er baggrunden for, at Biltema har oprettet sit eget logistikfirma, Biltema Logistics.- Vi er nødt til hele tiden at se på, hvordan vi kan arbejde smartere, så vi kan følge med den kraftige ekspansion. Med Biltema Logistics sikrer vi, at varehusene altid har de efterspurgte produkter på hylderne, så kunderne ikke skal gå forgæves eller vente på, at varehuset bestiller et produkt hjem, siger Bjarne Sandberg, der er administrerende direktør for Biltema Logistics.Ved selv at stå for al logistik sikrer detailkæden også, at varetransporten foregår så miljøvenligt som muligt.- Vi skal så vidt muligt væk fra at bruge lastbiltransport, fordi det forurener så meget. Derfor undersøger vi lige nu mulighederne for at få vores eget Biltema-tog, der kan transportere varer til Danmark fra Sverige. Som en af de største i Norden har vi et stort ansvar for miljøet, og det skal vi tænke med, i alt vi gør, siger Biltema’s danske direktør Jacob Møller.Biltema har 11 varehuse i Danmark, der alle modtager varer fra Biltema Logistics’ 225.000 kvadratmeter store lager i Sverige. Det planlægges at udvide lagerbygningerne med yderligere 120.000 kvadratmeter, hvilket svarer til 16 fodboldbaner.