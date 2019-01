Ung mand tog en pirattaxi - og fik stjålet sit dankort

Mandag 7. januar 2019 kl: 11:13

Af: Redaktionen Den 24-årige mand aftalte med de to mænd i bilen, at han bare skulle betale for benzinen, så skulle de nok køre ham hjem. Det er et set up, der er blevet brugt før af førere af såkaldte pirattaxier.



Østjyllands Politi fortæller videre, at da de kom til en tankstation, brugte den 24-årige sit dankort til at betale med, inden de kørte videre, og han blev sat af ved sit hjem i Aarhus N.







Først da han blev kontaktet af sin bank dagen efter, gik det op for ham, at hans dankort var blevet stjålet. Der var hævet nogle tusinde kroner på kortet, inden det var blevet spærret.





Den 24-årige beskriver de to mænd som:



A:

Mellemøstlig af udseende, lys hud

Ca. 28-35 år

Ca. 175-180 cm høj

Sort, kort hår og trimmet skæg

Talte dansk

Iført stram grå t-shirt og jeans





B:

Mellemøstlig af udseende, lys hud

Ca. 25-30 år

Ca. 185-190 cm høj, spinkel

Sort, kort hår - lidt skæg på hagen

Talte dansk

Iført North Face-jakke og jeans

Mændene kørte i en sort Renault Clio







Hvis man har oplysninger om gerningsmændene, kan man kontakte Østjyllands Politi via tlf. 114.





