De omkomne fra togulykke på Storebæltsbroen er identificeret

Fredag 4. januar 2019 kl: 10:08

En 28-årig kvinde fra det østlige Fyn

En 51-årig mand fra det nordlige Fyn

En 30-årig mand fra Aarhus

En 45-årig kvinde fra Odense

En 60-årig kvinde fra Odense

En 27-årig kvinde fra det centrale Fyn

En 59-årig kvinde fra Storkøbenhavn

En 30-årig mand fra Grønland

Af: Redaktionen Politiet oplyser, at de omkomne er:Ingen af de omkomne er i familie med hinanden.Alle er danske statsborgere. Deres pårørende er underrettet.Fyns Politi kommer ikke yderligere oplysninger om de omkomne, men oplyser, at efterforskningen af, hvorfor den voldsomme togulykke skete, fortsat er i gang.Det er først og fremmest Havarikommissionen, der står for disse undersøgelser. Fyns Politi har i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center, NKC, gennemført egne undersøgelser på gerningsstedet og bistår i øvrigt Havarikommissionen, hvor der er behov for det.Først når dette arbejde er afsluttet, vil Fyns Politi tage stilling til, om der er grundlag for at forfølge sagen strafferetsligt.Før politiet kender resultatet af Havarikommissionens undersøgelse og har haft mulighed for at sætte sig ind i det, kan Fyns Politi ikke sige mere om efterforskningen af togulykken.