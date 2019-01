- Vi vil sætte chaufføren i centrum i alt, hvad vi gør

MERCEDES-BENZ LASTBILER:

Torsdag 3. januar 2019 kl: 11:39

Ny Actros er bygget til chaufførerne

Mercedes-Benz Uptime holder bilerne kørende på vejene

Af: Redaktionen På produktsiden handler det især om komfort og sikkerhed, som skal give de bedste arbejdsbetingelser for chaufføren bag rattet. Det ses i bilerne, hvor Econic som eksempel har et uhørt godt udsyn fra kabinen, hvilket er en stor fordel, når bilen kører som renovationsbil.- Vi ved fra kunderne, at det kan være en stor stressfaktor at manøvrere lastbiler rundt på gader og stræde omgivet af bløde trafikanter, og her har Econics udsyn meget at skulle have sagt, når valget om ny bil skal træffes. Derfor har vi gjort meget ud at gøre det avancerede sikkerhedsudstyr til dansk standard. Sammen med den høje nyttelast og de gode ind- og udstigningsforhold er det medvirkende til, at Econic igen i 2018 markerede sig som markedsleder for renovationsbiler, siger Mick Steenbøl, der er salgschef for Mercedes-Benz lastbiler i Danmark.Chaufførerne er også i centrum i den ny Actros, som blev præsenteret på IAA-messen i Hannover i september sidste år.- Vi ser en stigende tendens til, at også chaufførerne foretrækker Mercedes-Benz på baggrund af de avancerede sikkerhedssystemer og kabiner, som mest af alt minder om moderne arbejdspladser med alt fra nyudviklet software, digitale skærme og innovative løsninger. For eksempel er sidespejlene erstattet af kameravinger, som er tilsluttet indvendige, digitale skærme, der giver chaufføren endnu bedre mulighed for at orientere sig. Det handler altså om langt mere end blot en blød stol og et justerbart rat. Arbejdsbetingelserne er med andre ord helt i top i den ny Actros, som vi glæder os meget til at levere til de første kunder og vise på Transport 2019, siger Mick Steenbøl.Mercedes-Benz har lige som konkurrenterne fokus på at skabe løsninger, som kan holde bilerne kørende på vejene.Derfor lancerede Mercedes-Benz sidste år Mercedes-Benz Uptime, som er et intelligent system, der i realtid diagnosticerer og informerer både værksted og vognmand om lastbilens tekniske tilstand og i mange tilfælde kan advare om reparations- og servicebehov på bilen, før de bliver et problem.- Med Mercedes-Benz Uptime kan vi opdage eventuelle fejl og servicebehov, før de optræder, og dermed proaktivt sørge for, at bilerne ikke skal holde stille og fx vente på, at reservedele kommer hjem. Det betyder, at man som chauffør og vognmand er i de bedste hænder, når det kommer til driften. I gennemsnit kan en vognmand faktisk spare to hele dage på værksted pr. lastbil om året ved brug af systemet, og vi har allerede flere kunder, som har sparet både tid og penge på denne baggrund, siger Mick Steenbøl, der ser frem til et 2019, som tegner til at blive et interessant år med produktlanceringer og nye initiativer.