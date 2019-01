DSB’s folk er dybt berørte af togulykke på Storebæltsbroen

Onsdag 2. januar 2019 kl: 11:06

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vores tanker går til de pårørende, og vi gør alt, hvad der er praktisk muligt for at bistå kunderne og deres pårørende, sige rhan.DSB har er oprettet et særligt telefonnummer hos Falck Healthcare, hvor passagerer og pårørende har mulighed for at rekvirere krisehjælp.- Det er nu op til Havarikommissionen og Fyns Politi at få undersøgt skadesstedet og klarlægge hændelsesforløbet. DSB bidrager med alt det, som vi kan, til Havarikommissionens og Politiets undersøgelser, understreger Flemming Jensen.