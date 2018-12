DI Transport peger på kombineret vej- og baneforbidnelse over Kattegat

Af: Redaktionen Den vedtagne analysen vil danne grundlag for en såkaldt forundersøgelse, hvor linjeføring, byggetekniske forhold med videre bliver analyseret. Der er i finansloven afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse, der også omfatter en kombineret vej og jernbaneforbindelse.- Der er mange fordele ved en fast forbindelse over Kattegat. Den vil gøre det lettere at komme mellem Øst- og Vestdanmark, og vores infrastruktur og forsyningssikkerhed vil blive mere robust. I dag er vi for eksempel alt for sårbare over for ulykker. Med den stigende vækst i trafikken og øgede trængsel på motorvejene, vil vi blive endnu mere sårbare i de kommende år, siger Michael Svane og fortsætter:- I forbindelse med forundersøgelsen bør man regne på både en broløsning og en tunnelløsning. Ved en tunnelløsning kan man udnytte den tunnelfabrik, som man etablerer ved byggeriet af Femern-forbindelsen. På den måde kan vi sikre, at arbejdspladserne bliver i Danmark.En kommende Kattegatforbindelse bør efter DI Transport’s menig vedtages af et bredt flertal i Folketinget. Sådan har det været ved de andre store broer og tunneler, og det giver en helt nødvendig sikkerhed om projekterne.- En Kattegatforbindelse må ikke skygge for de andre nødvendige investeringen Udspillet bør derfor følges op af en investeringsplan for den samlede infrastruktur i Danmark, som regeringen og DF har forpligtet sig til i finanslovsaftalen, siger Michael Svane