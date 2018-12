EU-Kommissionen gennemfører en nødhandlingsplan

STORBRITANNIENS FARVEL TIL EU UDEN AFTALE:

Torsdag 20. december 2018 kl: 15:36

Transportområdet:

Af: Redaktionen På grund af den fortsatte usikkerhed med hensyn til ratifikationsprocessen for udtrædelsesaftalen i Storbritannien har EU-Kommissionen påbegyndt gennemførelsen af en nødhandlingsplan i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale.Den pakke, der fremlægges torsdag, indeholder 14 foranstaltninger på en begrænset række områder, hvor det vil skabe store forstyrrelser for borgere og virksomheder i EU’s 27 lande, hvis der ikke bliver nogen aftale.Disse områder omfatter blandt andet finansielle tjenesteydelser, lufttransport, told og klimapolitik.EU-Kommissionen finder det afgørende og presserende at vedtage disse foranstaltninger i dag for at sikre, at de nødvendige nødforanstaltninger kan træde i kraft 30. marts 2019 med henblik på at afhjælpe de alvorligste skader i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale på disse områder.EU-Kommissionen fremhæver, at foranstaltningerne ikke vil og ikke kan afhjælpe de generelle konsekvenser i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale, og de kan ikke på nogen måde kompensere for interessenternes manglende forberedelse eller erstatte alle fordelene ved EU-medlemsskab eller betingelserne i enhver overgangsperiode i henhold til udtrædelsesaftalen. De er begrænsede til specifikke områder, hvor det er absolut nødvendigt at beskytte EU's væsentlige interesser, og hvor forberedelsesforanstaltningerne alene ikke er tilstrækkelige. Som hovedregel vil de være af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de vil skulle vedtages ensidigt af EU.EU-Kommissionen vil fortsætte med at gennemføre sin nødhandlingsplan i de kommende uger og vil overvåge behovet for supplerende tiltag samt fortsætte med at støtte medlemsstaterne i deres forberedelsesarbejde.

EU-Kommissionen har på transportområdet vedtaget to foranstaltninger, der forhindrer, at lufttrafikken mellem EU og Storbritannien afbrydes helt i tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale. Disse foranstaltninger vil kun sikre den grundlæggende konnektivitet og erstatter på ingen måde de betydelige fordele ved medlemsskabet af det fælles europæiske luftrum. Dette forudsætter, at Storbritannien giver tilsvarende rettigheder til luftfartsselskaber fra EU samt sikrer rimelige konkurrencebetingelser.



EU-Kommissionen har også vedtaget et forslag til forordning for at tillade, at britiske transportvirksomheder midlertidigt (ni måneder) kan føre varer ind i EU, forudsat at Storbritannien giver tilsvarende rettigheder til transportvirksomheder fra EU og på rimelige konkurrencebetingelser.





Told og eksport af varer

I tilfælde af, at der ikke bliver nogen aftale, vil al EU-lovgivning om import og eksport af varer finde anvendelse på varebevægelser mellem EU og Storbritannien . EU-Kommissionen har i dag vedtaget følgende tekniske foranstaltninger:

En delegeret forordning for at inkludere havene omkring Storbritannien i bestemmelserne om de frister inden for hvilke summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang skal indgives før afgang fra eller ankomst til Unionens toldområde

Et forslag til forordning for at tilføje Storbritannien til listen over lande, for hvilke en general tilladelse til at eksportere produkter med dobbelt anvendelse er gyldig i hele EU Det er dog afgørende, at medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at kunne anvende EU-toldkodeksen og de relevante bestemmelser vedrørende indirekte beskatning i forhold til Storbritannien .





EU-Kommissionen opfordrer EU-Parlamentet og Ministerrådet til at sikre vedtagelsen af forslagene til retsakter, således at de er trådt i kraft 29. marts 2019.







