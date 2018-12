Lastbil er klar til sikker “spritkørsel”

Onsdag 19. december 2018 kl: 15:04

ED95 reducerer CO2-emissionerne med op til 90 procent.

Af: Redaktionen Den første virksomhed, der som transportkunde får glæde en Scania med en 13-liters bioethanol-motor, er meget passende bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol. Virksomheden skal bruge den nye lastbil, der er bygget op som tankvogn, til at levere ethanol. Lantmännen Agroetanol driver det største bioraffinaderi i Norden. Lastbilen, der har en 410 hk motor, opereres af transportvirksomheden Josef Lindberg i Sandarne, der kører med transporter fra Lantmännen i Gävle til kunder i Midtsverige.- Jeg har kun kørt nogle få ture med lastbilen, og den lader til at have den ydeevne, jeg forventede, siger chaufføren på bilen, Mikael Söderqvist.- Den eneste bemærkelsesværdige forskel er, at man slipper for den karakteristiske diesellugt. Motoren på 410 hk føles stærk, men jeg er godt vant efter at have kørt i en Scania V8, og den her er selvfølgelig ikke helt så stærk i sammenligning. Men jeg er også meget begejstret for den nye Scania-generation, siger han videre.Ved at bruge ED95-brændstoffet til tunge køretøjer (95 procent bioethanol iblandet en lille mængde smørings-og tændingsforbedrende additiv-pakke) reduceres CO2-emissionerne med op til 90 procent. Der er også væsentlig lavere emissioner af kvælstofilte og partikler.Den nye bioethanolmotor har en maksimalt drejningsmoment på 2.150 Nm, hvilket er på linje med den tilsvarende dieselmotor, og brændstofforbruget er også på linje med en konventionel dieselmotor. Den fungerer med kompressionstænding (som en tilsvarende dieselmotor), hvilket bidrager til god brændstoføkonomi og reducerer behovet for ændringer af motorkonstruktionen.De største ændringer på motoren er brændstofindsprøjtningen samt cylinderne, der er blevet ændret for at opnå højere kompression. Den bruger den samme SCR-efterbehandling, som Scania anvender til næsten alle sine Euro 6-motorer.Ethanol har endnu ikke fundet vej til Danmark som motorbrændstof og det er efter Scania’s opfattelse synd, for det er et godt brændstof.Ethanol er som andre biobrændstoffer afgiftsbelagt, og i Danmark er afgiften baseret på volumen og ikke energiindhold. Det rammer ethanolen særligt hårdt, fordi energi-indholdet er lavere per liter ethanol end per liter dieselolie. Effekten bliver derfor, at man som kunde straffes for at anvende ethanol, hvor man ud fra et bæredygtigt synspunkt burde tilgodeses.



Derudover er ethanol i nogle sammenhænge i modvind, da den visse steder produceres på bekostning af fødevareproduktion. Men ethanol kan produceres som anden generations biobrændstof af restprodukter som for eksempel halm, strå eller træflis som råvarer.





