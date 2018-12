Gas-lastbil vinder italiensk pris for bæredygtighed

Fredag 14. december 2018 kl: 09:48

Af: Redaktionen Prisen hædrer bæredygtighed og effektivitet, ikke kun i forhold til emissioner, men også sikkerhed, gode køreegenskaber, effekterne på samfundet og bæredygtig produktion.Som sin motivation for tildelingen af prisen fremhæver Vado e Torno det faktum, at lastbilen har en lav førerhushøjde, Scania Cityruden, der løser problemet med den blinde vinkel i højre side, og knælefunktionen til let indstigning.- L-serien tilbyder ikke blot et førerhus, der er udviklet til byen, men som også er fyldt med al den teknologi, der bidrager til at gør lastbilen bæredygtig også set fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv", siger Maurizio Cervetto, der er chefredaktør for Vado e Torno.Udsynet, bremsesystemerne i kombination med radar- og kameraassistance, advarselssystem ved døsighed og airbag med Scania’s gardinairbags til beskyttelse ved væltning er ifølge Vado e Torno "blot toppen af isbjerget".Gasmotoren og gearkassen bliver fremhævet for at have den mest avancerede teknologi og maksimerer ydeevnen med minimalt forbrug og dermed minimal miljøpåvirkning.Scania i Danmark peger i forbindelse med prisen på, at L-modellen med gasmotor også er relevant i Danmark, hvor de større byer har stor fokus på byvenlige lastbiler ligesom gastankstationerne i Danmark kan levere 100 procent biogas, der giver mindst 90 procent CO2-reduktion, ekstrem lavt partikeludslip og en mærkbar støjreduktion.Biogas fremhæves for at aktuelt at være den mest økonomiske vej til markant CO2-reduktion inden for tunge køretøjer.