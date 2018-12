Vejdirektoratet tester smallere vognbaner

Onsdag 12. december 2018 kl: 19:07

Af: Redaktionen Udgangspunktet for testen er en antagelse om, at biler i fremtiden formentlig kan køre på markant smallere vognbaner end i dag, uden at det går ud over trafiksikkerheden. Hvis det kan lade sig gøre, vil pladsen på vejene kunne udnyttes bedre og dermed hjælpe på fremkommeligheden.Men Vejdirektoratet peger på, at der mangler viden om, hvor smalle vognbanerne egentlig kan være. D- Biler med såkaldt Lane Keeping Assistance (LKA) kan holde vognbanen mere præcist, end hvis et menneske styrer bilen. Det kan give os nye muligheder for at udnytte de eksisterende veje bedre i en tid med stærkt stigende trafik, siger Andreas Egense, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.- Blandt andet vil det give os muligheden for at etablere et ekstra smalt spor på vejene til biler med netop denne form for LKA-teknologi, tilføjer han.Det nye forsøg skal teste, hvor smalle spor moderne biler egentlig kan køre på.Tidligere forsøg har vist, at bilerne kan håndtere de typiske bredder på vognbanerne på motorvejene, som er 3,5 meter, mens de får problemer, hvis bredden reduceres til 2,5 meter. Den nye test skal vise Vejdirektoratet, hvor smertegrænsen for LKA-teknologien går.Helt konkret skal testen gennemføres med tre-fire biler med LKA, som skal køre på fem midlertidige strækninger med varierende vognbane-bredder. Resultaterne fra testen skal bruges til Vejdirektoratets arbejde med at finde nye løsninger på den stigende trængsel på vejene.- Smallere vognbaner er billigere at anlægge, og på nogle motorvejsstrækninger kan vi måske skabe en ekstra vognbane ved at gøre de eksisterende vognbaner smallere. Resultaterne fra testen skal give os ny viden til planlægning af fremtidens infrastruktur, siger Andreas Egense.