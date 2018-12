Slamsugeren ruller ud på tre-akslet Volvo-chassis

Onsdag 12. december 2018 kl: 09:23

Af: Redaktionen Den nye slamsuger-Volvo er udstyret med New York Førerhuspakke, køleskab under køjen, medieanlæg med navigation, Volvo Dynamic Steering (VDS), LED baglygter, I-Shift, manuelt gear i A-mode, ACC med intelligent fartholder og advarsel mod kollision samt automatisk nødopbremsning, sporassistent, bakkamera, Work Remote (Multi-fjernbetjening) og meget mere.Solgt og leveret af Torsten Rasmussen hos Titan Lastvogne A/S i Solrød.





