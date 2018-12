Transportministre blev enige om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

Onsdag 5. december 2018 kl: 09:36



EU-Parlamentet ventes senere i december at finde sin holdning til EU’s infrastrukturfond, og at der efterfølgende indledes forhandlinger mellem EU-Parlamentet og ministerrådet om en endelig aftale.





Fakta:

Connecting Europe Facility (CEF) er et program, som forhandles som led i EU’s kommende flerårige finansielle ramme for 2021-2027 inden for transport, energi og den digitale sektor

Programmets samlede udgiftsniveau fastlægges senere som led i de overordnede forhandlinger

Programmet skal som noget nyt også bidrage til udviklingen af infrastruktur med dobbeltanvendelse (dual-use) for civil-militær for at imødekomme EU-forsvarspolitikken om militær mobilitet

Af: Redaktionen EU’s infrastrukturfond skal sikre, at infrastrukturprojekter på det transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor kan få tildelt EU-støtte i EU’s kommende budgetperiode for 2021-2027. Med vedtagelsen mandag aften lægger transportministerrådet desuden op til at udvide hovednetkorridoren ”Skandinavien - Middelhavet” med vej- og banestrækningerne fra Fredericia til Hirtshals og Frederikshavn, således at alle fem danske regioner repræsenteres.Den eksisterende pulje har givet støtte til en lang række danske infrastrukturprojekter, herunder særligt jernbane- og vejprojekter, og en ny pulje forventes også at give gode muligheder for yderligere EU-støtte til blandt andet Femern Bælt-forbindelsen og andre projekter med høj EU-merværdi.- Grænseoverskridende projekter har ofte særligt brug for EU-støtte, fordi de naturligt er mere komplekse, idet to medlemslande skal godkende projektet. Samtidig har projekterne ofte en stor værdi for de øvrige EU-lande, da de er med til at binde EU bedre sammen. Jeg forventer, at mange danske projekter kan ansøge om og få støtte fra fonden, blandt andet Femern Bælt-projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).