It- virksomhed håndterer tacograf-data og får gazellepris

Torsdag 11. oktober 2018 kl: 11:43

Stor tak til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Da brevet fra Børsen dumpede ind i postkassen, skabte det stor glæde i virksomheden. Indehaver Vandy Bæk Thorsen har en klar idé om, hvad der er med til at skabe succes i dagligdagen.- Siden starten har formålet været at give DigiTachs kunder den bedste service og gøre behandlingen af tachograf-data nem og overskuelig. Vi betragter derfor denne udnævnelse som en indikation på, at kunderne værdsætter vores tilgang til tachograf-data. Vi er naturligvis glade for denne udnævnelse og vil fortsat arbejde hårdt hver eneste dag for at yde den bedste service for vores kunder, siger Vandy Bæk Thorsen.Der er samtidig også stor bevidsthed omkring afhængigheden af flere forskellige parter, hvilket indehaver Vandy Bæk Thorsen udtrykker således:- Der skal naturligvis lyde en stor tak til vores kunder, som har betroet os opgaven at håndtere deres tachograf-data. Samtidig vil jeg også takke medarbejderne, som hver dag yder en stor indsats for at levere den bedste service. Til sidst men ikke mindst en stor tak til vores danske og udenlandske samarbejdspartnere, som vi har et tæt og værdifuldt samarbejde med.Når samtalen falder på de tanker, som indehaveren Vandy Bæk Thorsen gør sig om fremtiden, er der ingen tvivl om, hvordan han ser DigiTach udvikle sig igennem de kommende år.- Vi vil fortsat have fokus på at vækste, men det må aldrig være på bekostning af god service og kundeoplevelse. Vi vil fortsætte med at have et stort fokus på vores produkter, og sikre at de altid lever op til vores høje krav. Da jeg startede DigiTach var mit mantra: nogle vil være størst, andre vil være billigst, vi vil være bedst! Ligesom dengang, skal dette også være vores tilgang i de kommende år, siger hanDen officielle diplomuddeling og fejring af Børsens Gazelle virksomheder 2018 sker forskellige steder i landet afhængigt af, hvilken region virksomheden tilhører. Her vil DigiTach officielt blive udnævnt i region Syddanmark 14. november i Kolding.Børsen kårer virksomheder som gazelle-virksomheder for at anerkende dem som en del af en gruppe virksomheder, som Børsen definerer som dansk erhvervslivs elite.