Busser i byerne skal være forureningsfrie og CO2-neutrale

VLAK-REGERINGENS KLIMA- OG LUFTPLAN

Onsdag 10. oktober 2018 kl: 11:40

Omkostningen kan dækkes ved højere billetpriser

Af: Redaktionen I dag kører hovedparten af busserne i kommunernes og regionernes kollektive transport på diesel, hvilket betyder luftforurening og CO2-udslip. Der til kommer, at busserne bidrager til luftforurenigen i områder, hvor der bor mange mennesker. Ifølge VLAK-Regeringen er der både fra et miljømæssigt og et klimamæssigt perspektiv gode grunde til at understøtte en omstilling af dieselbusser til busser, der eksempelvis kører på el.VLAK-Regeringen vil med sin plan arbejde på at gennemføre en grøn omstilling af busdriften. Det skal ske i tre trin:Første trin er i 2020, hvor nye busser overalt i landet skal være CO2-neutrale. Det kan være busser, der kører på biogas eller biodieselNæste trin er i 2025, hvor nye busser i byerne skal være nul-emissionsbusserTredje trin er fra 2030, hvor alle rutebusser i byerne skal være omstillet til nulemissionDa det er kommuner og regioner, der betaler den kollektive bustrafik, og de regionale trafikselskaber, der udbyder og indkøber bustrafikken, vil VLAK-Regeringen invitere kommuner og regioner til en drøftelse om at gennemføre denne omstilling - herunder om adgang til delvis finansiering af meromkostninger gennem en modernisering af takststigningsloftet.I 2020 vil energi- og miljøkravene kunne leveres af elbusser, brintbusser, biogasbusser samt busser, der anvender biodiesel. Ved udformning af reguleringen skal der indarbejdes dispensationsmuligheder, så meget specialiserede busser, der eksempelvis servicerer personer med handicap, kan fritages for de generelle krav.Ifølge VLAK-Regeringen vil tiltaget kunne reducere transportsektorens CO2-udledning i perioden 2020-2030 med 1,5 millioner ton CO2. Samtidig vil tiltaget bidrage til at reducere luftforureningen - heraf en stor del i byerne:PM2,5 - minus 360 tonNOx - minus 12.000 ton)