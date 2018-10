Den svenske personbilpark er blevet mindre

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 10:07

Af: Jesper Christensen Ifølge Trafikanalys, der er ansvarlig for de officielle statistikker, gik antallet af nyregisterede biler i Sverige tilbage med 38,9 procent i september i år sammenlignet med september sidste år.

Det skal nævnes, at der op til 1. juli blev nyregistreret et større antal biler sammenlignet med de tilsvarende måneder sidste år.





Det skal også nævnes, at der i september i år blev afmeldt flere biler, end der blev nyregistreret, så den samlede svenske personbilspark blev 11.126 biler mindre.





Bonus malus-ordningen premierer blandt andet biler med intet eller et lavt udslip af CO2 op til 60 g/km med en bonus på maksimalt 60.000 svenske kroner. Omvendt betyder ordningen, at bilskatten de første tre år for benzin og dieselbiler bliver forhøjet.







Ifølge statistikken fra Trafikanalys var 13 procent af de nyregistrerede biler i september klimabonusbiler.









El-biler, hybridbiler, sprit-biler eller gasbiler udgør ind til nu 13,8 procent af de nyregistrerede biler i Sverige mod 10,4 procent på samme tidspunkt sidste år.



