Lastbil- og busproducenter har fokus på en bæredygtig fremtid

Onsdag 19. september 2018 kl: 12:57

Af: Jesper Christensen Bæredygtig. På Traton Group's stand stod der en elektrisk MAN-bybus. MAN planlægger at teste elektriske prototyper senere på året og være klar med serie-produktion af elektriske busser i 2020.Som vi tidligere på onsdagen beskrev har Iveco en 100 procent dieselfri stand. Hos Volvo Trucks og søstrene hos Renault Trucks supplerer de bæredygtige løsninger de mere traditionelle dieselløsninger, som dog også kan betegnes som bæredygtige, blot der er bæredygtigt brændstof i tankene.









Hos DAF Trucks er budskabet også, at dieselteknologien vil være den førende de kommende 10-15 år - men med biodisel/HVO er den også bæredygtig rent CO2-mæssigt.









Men den hollandske lastbilproducent har også fokus på elektriske løsninger - enten helt rene el-lastbiler med batterier eller eksempelvis plugin-hybride løsninger, hvor en distributionsbil kan køre på ren el et halvt hundrede kilometer i by-midten og så køre på dieseldrift på landevejene, hvor hybridsystemet så kan opsamle energi til batterierne, når det går ned ad bakke eller under opbremsninger. Men den hollandske lastbilproducent har også fokus på elektriske løsninger - enten helt rene el-lastbiler med batterier eller eksempelvis plugin-hybride løsninger, hvor en distributionsbil kan køre på ren el et halvt hundrede kilometer i by-midten og så køre på dieseldrift på landevejene, hvor hybridsystemet så kan opsamle energi til batterierne, når det går ned ad bakke eller under opbremsninger.









Hos DAF er man også klar over, at brint kan være fremtidens energibærer til lange transporter. Spørgsmålet her og nu er, hvordan brinten bliver fremstillet - den skal være bæredygtig - og hvordan den bliver opbevaret - i tryktanke eller i en væske som eksempelvis methanol.









Hos Traton Group - ja, det er navnet på det selskab, der samler Scania, MAN og VW erhvervskøretøjer - finde man samme temaer. Bæredygtighed i form af biogasdrevne eller biodieseldrevne lastbiler og busser - og hybride løsninger. Ja, på busområdet har Scania i år en el-bus kørende som shuttlebus på messeområdet i Hannover - støjsvag og komfortabel sammenlignet med de dieselbusser, der også er sat ind for at servicere messegæsterne. Hos Traton Group - ja, det er navnet på det selskab, der samler Scania, MAN og VW erhvervskøretøjer - finde man samme temaer. Bæredygtighed i form af biogasdrevne eller biodieseldrevne lastbiler og busser - og hybride løsninger. Ja, på busområdet har Scania i år en el-bus kørende som shuttlebus på messeområdet i Hannover - støjsvag og komfortabel sammenlignet med de dieselbusser, der også er sat ind for at servicere messegæsterne.









Og på Traton Group's stand i Hal 11 stod der en elektrisk MAN-bybus. MAN planlægger at teste elektriske prototyper senere på året og være klar med serie-produktion af elektriske busser i 2020.









Og hvor er så hollandske VDL og polske Solaris - de to store europæiske leverandører af rene el-busser i år? Ja, de er ikke at finde i IAA's haller, men derimod på Innotrans-messen i Berlin, der falder sammen med IAA i Hannover.









