Lavere takster præger Storebæltsforbindelsens resultat

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 12:10

Af: Redaktionen Kvartalsrapporten for årets første tre måneder af 2018 viser, at indtægterne fra vejtrafikken var på 624 millioner kroner mod 692 millioner kroner i årets første tre måneder sidste år - et fald på 10 procent. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på 2,3 procent. Personbiltrafikken gik frem med 2,5 procent, mens lastbiltrafikken steg med 1,1 procent. I gennemsnit passerede godt 30.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.Der var også et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og på Øresund landanlæg på ca. 8 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes dels en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg, dels en nedsættelse af satserne for persontogene på Storebælt.- Selvom de lavere priser på Storebælt har betydet en reduktion i vores indtægter, og vederlaget for at benytte vores jernbaneanlæg er reducerede, formår vi at få et tilfredsstillende resultat for perioden. Det er godt hjulpet af en fortsat stigning i trafikken over Storebælt, samt lave renteudgifter. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.- Vi kan se, at vores kunder er glade for at benytte vores automatiske betalingsløsninger. Vi har netop rundet 1 millioner BroBizz’er, og tilmelding til vores nummerpladeløsning, PayByPlate, går støt fremad og er i dag benyttet af over 52.000 kunder, siger Mikkel Hemmingsen.Koncernens renteindtægter var på 2 millioner kroner mod en udgift på 142 millioner kroner sidste år i samme periode. Forbedringen skyldes primært førtidig indfrielse af lån samt lav inflation.Resultatet før værdiregulering og skat, men inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 562 millioner kroner, hvilket er 122 millioner kroner højere end i 2017. Værdireguleringer udgør en indtægt på 197 millioner kroner. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 666 millioner kronerDen rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 20,2 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsens vejanlæg 14. juni 1998 - altså i 2032.- De reducerede indtægter og en højere udbyttebetaling fra A/S Storebælt til at gennemføre udvidelsen af den fynske motorvej understreger behovet for effektiv drift og vedligehold af vores anlæg. Her skal vores nye digitale forretningsstrategi medvirke til at øge produktiviteten, så vi fortsat kan bidrage til det danske samfund og realisering af nye store infrastrukturprojekter, siger Mikkel Hemmingsen.I årsrapporten 2017 for A/S Storebælt, er foreslået udbetalt et udbytte på 1.600 millioner kroner til Sund & Bælt Holding, hvilket efterfølgende er vedtaget på selskabets generalforsamling 23. april. Efterfølgende blev det på Sund & Bælts generalforsamling besluttet at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.452 millioner kroner til staten.Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat udgør uændret et overskud på 1.650-1.800 millioner kroner.





her: Interesserede kan se kvartalsrapporten

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.