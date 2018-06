Mercedes-Benz bygger lastbiler på for forhånd

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 11:04

Af: Redaktionen Baggrunden for konceptet er, at ventetiden kan være lang fra beslutningen om at investere i en ny lastbiler er taget, til den bliver leveret. For nogle opbygninger kan der gå et år eller mere, før bilen er igennem fabrik, opbygger, maler og forhandler.Med StarTklar-konceptet vil Mercedes-Benz gøre noget ved det forhold. På baggrund af mange års erfaringen med lastvognssalg har Mercedes-Benz oparbejdet et indgående kendskab til præcis, hvilke opbygninger, kunderne forventer til bestemte opgaver. Basis er så godt, at Mercedes-Benz har besluttet at bygge nogle af bilerne på forhånd, så de kan leveres på kort tid, når kunderne får behov for det.





- Vi ved, at mange af vores kunder efterspørger kort leveringstid, men i lige så høj grad, at samspillet mellem den rå lastbil og den opbygning, der skal sikre, at opgaverne løses, fungerer perfekt. Derfor er alle StarTklar biler også skabt i tæt samspil mellem både importør, forhandler og certificerede opbyggere. Og da mange af vore kunders ønsker går igen, så tør vi godt have biler på lager eller på vej på lager hele tiden, siger administrerende direktør for Mercedes-Benz Trucks i Danmark og Sverige, Jens Tittel.





Produkt- og marketingchef hos Mercedes-Benz Trucks Danmark, Mikael Voigt, peger på, at en del biler naturligvis fortsat skal bestilles og bygges fra bunden helt efter kundens krav og ønsker.





- Men med StarTklar er vi i stand til at levere nogle af de mest efterspurgte varianter inden for distributions- og entreprenørkørsel med meget kort leveringstid. Og da der i alle modeller er lagt vægt på både driftssikkerhed og sikkerhedssystemer, der medvirker til at forhindre uheld, tilbyder vi løsninger, der vil sikre vore kunder den højest mulige lønsomhed, siger Mikael Voigt og fortsætter:





- Og konceptet er skabt, så det kan tilpasses og udbygges efter feedback fra vore kunder. Det er jo dem, der bedst ved, hvordan deres biler skal se ud.





Ud over løsninger for selve bilerne, har Mercedes-Benz også tænkt på de ydelser, der ofte også er en del af en handel. Det gælder eksempel serviceaftale, finansiering og flådestyring.







Mercedes-Benz Danmark A/S er den officielle importør af Mercedes-Benz i Danmark og en del af den globale bilkoncern Daimler AG, som har hovedkontor i Stuttgart, Tyskland.









